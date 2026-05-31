Gustavo Bolívar: “Para nadie es un secreto que aquí se roban las elecciones. Hay que estar muy pendientes”

El exsenador Gustavo Bolívar habló con SEMANA tras acompañar al candidato presidencial Iván Cepeda a ejercer su derecho al voto en los comicios que se celebran este domingo, 31 de mayo, en todo el país.

Bolívar afirmó sentirse “optimista” por los resultados. Sin embargo, señaló que en el Pacto Histórico tienen un dispositivo preparado con más de 100.000 testigos para constatar la veracidad de los datos que entregue la Registraduría. Además, aseguró que para “nadie es un secreto que aquí se roban las elecciones”.

“El mensaje de Iván Cepeda es que este país necesita la paz y la paz empieza por la jornada electoral, que se respete la transparencia del voto. Nosotros tenemos un dispositivo que vamos a activar tan pronto pasen las elecciones, a las 4:00 p. m., para constatar, con todos los más de 100.000 testigos electorales que tenemos, que el resultado sea el que entrega la Registraduría”, dijo Bolívar.

Y agregó: “Hay un temor. Para nadie es un secreto que aquí se roban las elecciones. Hay que estar muy pendientes. No es un sistema electoral perfecto. Es un sistema que en el pasado ha tenido unas anomalías, según el Consejo de Estado”.