Gustavo Bolívar dice lo que pasará si Iván Cepeda no gana en primera vuelta: “Es en serio”

El excongresista Gustavo Bolívar habló nuevamente de las elecciones 2026 y de Iván Cepeda, candidato del petrismo y quien está punteando en las encuestas.

A través de su cuenta de X, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social recordó que ya queda poco para los comicios. “A esta hora en dos domingos estarán cerrándose las urnas. Con 12 millones de votos ganamos en Primera vuelta“, dijo.

Por lo mismo, apuntó que para lograr ganar en primera se necesita que los colombianos se movilicen a las urnas y que no haya ninguna excusa para salir a votar.

“Este 31 de mayo nadie cumple años, nadie se enferma, nadie tiene almuerzo familiar, nadie viaja, todos alistan paraguas, nadie rumbea el día anterior, el día antes revisan las llantas de los carros, de las motos, de las ciclas, nadie se pincha, cada uno lleva a votar a otra persona“, comentó.

Lo que más llamó la atención, es que Bolívar hizo referencia a lo que pasaría si el candidato del petrismo no gana definitivamente el próximo 31 de mayo.

“Que no haya un solo pretexto para salir a votar: o ganamos en primera o a lamentarnos una década el no haber hecho un esfuerzo más. Es en serio. ¡Hagámoslo!“, concluyó.