“No se equivoque. Colombia tiene claro que el pasado son ustedes, son las Farc”: Mauricio Gómez Amín a María José Pizarro

Mauricio Gómez Amín, quien renunció a su curul en el Congreso de la República para concentrarse como jefe de debate de la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella, explotó contra la senadora María José Pizarro, luego de que esta respondiera a un mensaje de José Manuel Restrepo.

Mauricio Gómez Amín renunció a su precandidatura presidencial para apoyar a Abelardo de la Espriella

“No sea cínica, María José Pizarro. No se equivoque. Colombia tiene claro que el pasado son ustedes, son las Farc”, le dijo de manera enfática el exsenador, al recordarle el asesinato de dos miembros de la campaña en el Meta.

“Son esa falsa paz total que ustedes ayudaron a construir, que ayer asesinaron a dos de nuestros grandes hombres en el departamento del Meta. Ustedes representan la violencia, las balas, el miedo, el terror que tiene hoy asediados a todos los colombianos”, indicó en un video.

El jefe de debate de la campaña aseguró en su mensaje a la senadora que debe tener claro que “Colombia despertó” y que entendió que en un gobierno de Abelardo de la Espriella “estos más nunca volverá a suceder”.

“Los colombianos otra vez volverán a vivir sin miedo. Por eso, ráyale la cara al tigre el 31 de mayo y comencemos a reconstruir la patria milagro que tanto anhelamos”, sentenció el exsenador en su mensaje.

La reacción de Gómez Amín se dio tras la respuesta de la senadora del Pacto Histórico a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, refiriéndose al voto útil.

“Usted, exministro uribista del gobierno Duque, que dejó al país endeudado con su irresponsabilidad, y Abelardo de la Espriella, el abogado de la impunidad, SON el régimen que este gobierno está derrotando. Ustedes no son tendencia, son el pasado al que Colombia no quiere volver”, señaló Pizarro.

Restrepo escribió en su mensaje: “Llegó el momento del voto útil. La única opción para derrotar al régimen es Abelardo de la Espriella. Y podemos lograr ganar en primera vuelta porque somos la campaña que más crece. Basta ver la tendencia”.