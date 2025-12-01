Suscribirse

Confidenciales

Mauricio Gómez Amín renunció a su precandidatura presidencial para apoyar a Abelardo de la Espriella

El senador del Partido Liberal hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 4:11 p. m.
Abelardo de la Espriella y Mauricio Gómez Amín.
Abelardo de la Espriella y Mauricio Gómez Amín. | Foto: SEMANA

El senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín anunció que dará un paso al costado en su aspiración presidencial para iniciar con el proceso de “unidad” y respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Gómez Amín aseguró que, en este momento, Colombia enfrenta “un momento decisivo” por lo que se debe trabajar en unión para evitar la reelección del proyecto progresista de Gustavo Petro.

“Colombia, hoy les hablo no como senador ni como precandidato, sino como padre de familia y como ciudadano que ama profundamente a su país. Estamos ante un momento decisivo: no podemos entregar la nación a un proyecto político fallido que amenaza nuestra democracia”, dijo en un video. 

El congresista aseguró que la decisión la tomó junto a su familia, ya que se debe priorizar el interés nacional sobre cualquier aspiración personal.

“Junto a mi familia, he tomado una decisión fundamental por la unidad: anuncio mi apoyo a la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella, quien ha conectado e interpretado el sentir del pueblo y es hoy el candidato capaz de derrotar a la izquierda radical, unir a Colombia y devolverle a este país el rumbo, la seguridad y la esperanza”, dijo.

Contexto: “De Fajardo hasta Abelardo”: el candidato de centro desinfla el sueño de una gran coalición anti-Petro. “Nunca”

Además, aseguró que trabajará para buscar caminos de unidad con diferentes sectores de cara a las presidenciales de 2026: “Por eso, hoy más que nunca, mis hijos, mi esposa y yo estamos firmes con la patria”.

En la más reciente encuesta de Invamer, Mauricio Gómez Amín registro 0,4 % de intención de voto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se declararon inocentes

2. Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

3. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

4. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

5. Robo de película: delincuentes amordazan a vigilante y roban millonaria suma de dinero de un cajero automático

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Abelardo de la EspriellaMauricio Gómez AmínElecciones 2026

Noticias Destacadas

Abelardo de la Espriella y Mauricio Gómez Amín.

Mauricio Gómez Amín renunció a su precandidatura presidencial para apoyar a Abelardo de la Espriella

Redacción Semana
-

Miguel Uribe Londoño niega renuncia y que se vaya a sumar a la precandidatura de Abelardo de la Espriella

Redacción Semana
Jaime Alberto Cabal,presidente de Fenalco.

“Petro y Benedetti irrespetaron la mesa de concertación del salario mínimo”: el argumento de Fenalco para no participar

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.