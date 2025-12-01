Mauricio Gómez Amín renunció a su precandidatura presidencial para apoyar a Abelardo de la Espriella

El senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín anunció que dará un paso al costado en su aspiración presidencial para iniciar con el proceso de “unidad” y respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Gómez Amín aseguró que, en este momento, Colombia enfrenta “un momento decisivo” por lo que se debe trabajar en unión para evitar la reelección del proyecto progresista de Gustavo Petro.

“Colombia, hoy les hablo no como senador ni como precandidato, sino como padre de familia y como ciudadano que ama profundamente a su país. Estamos ante un momento decisivo: no podemos entregar la nación a un proyecto político fallido que amenaza nuestra democracia”, dijo en un video.

Mauricio Gómez Amín, precandidato del Partido Liberal, renuncia a su aspiración presidencial para respaldar a Abelardo de la Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HUSUimB44z — Revista Semana (@RevistaSemana) December 1, 2025

El congresista aseguró que la decisión la tomó junto a su familia, ya que se debe priorizar el interés nacional sobre cualquier aspiración personal.

“Junto a mi familia, he tomado una decisión fundamental por la unidad: anuncio mi apoyo a la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella, quien ha conectado e interpretado el sentir del pueblo y es hoy el candidato capaz de derrotar a la izquierda radical, unir a Colombia y devolverle a este país el rumbo, la seguridad y la esperanza”, dijo.

Además, aseguró que trabajará para buscar caminos de unidad con diferentes sectores de cara a las presidenciales de 2026: “Por eso, hoy más que nunca, mis hijos, mi esposa y yo estamos firmes con la patria”.