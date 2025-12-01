Suscribirse

Política

“De Fajardo hasta Abelardo”: el candidato de centro desinfla el sueño de una gran coalición anti-Petro. “Nunca”

El candidato de centro rechaza sumarse a Abelardo de la Espriella. “Él está haciendo su campaña, tiene personas que lo admiran... Yo no”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Cristina Castro

Cristina Castro

Editora General

1 de diciembre de 2025, 2:14 p. m.
Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella, Alvaro Uribe Vélez. Gustavo Petro
Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Si algo ha quedado claro en estas elecciones es que el enorme número de candidatos presidenciales (más de cien a la fecha) distorsiona enormemente la foto de lo que podría ser la recta final de la campaña.

La contienda, marcada por el afán de un enorme sector del país de derrotar a la izquierda e impedir la reelección del proyecto petrista, ha hecho que muchos líderes políticos lancen el mismo clamor: un único candidato de la centroderecha para derrotarlo con contundencia.

Uno de los primeros que lanzó esa tesis de frente fue el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una entrevista con SEMANA. “Necesitamos hacer un gran esfuerzo todos los partidos, todos los sectores, que consideramos que Colombia va por muy mal camino para que finalmente logremos integrarnos en torno a la persona que, creamos, puede recoger un clamor y un sentimiento nacional, y en torno a ella llegar unidos al debate presidencial”, aseguró.

Germán Vargas Lleras lanza advertencia de cara a las ELECCIONES DEL 2026 | El Debate

Vargas dijo en ese momento que era claro que el Gobierno Petro estaría con su candidato en la segunda vuelta. “El palo no está para cucharas... Me sentaría con todo el mundo, sea o no de mi agrado, en esta coyuntura se impone llegar unidos... A quien vaya de primero rodearlo sin ambigüedad, sin cálculo de ninguna naturaleza”.

Pero fue Álvaro Uribe el que le dio no solo forma, sino un eslogan a esa idea. El expresidente propuso una alianza “desde Fajardo hasta Abelardo”. En su extensa entrevista con SEMANA, el exmandatario explicó por qué está convencido de que esta es la fórmula para las elecciones.

“Seguiría insistiendo y muchos insistimos en eso. Por eso he sido muy prudente con todas las personas con quienes hay afinidad para sacar adelante la democracia y seguiremos con esa prudencia; ojalá”, aseguró.

Contexto: “Tenemos que ganar las elecciones”: Álvaro Uribe Vélez advierte que un triunfo de Iván Cepeda en 2026 traería la “destrucción democrática de Colombia”

Uribe evitó dar detalles y nombres de las conversaciones que ha tenido para ese fin. Y también prefirió no comentar los vetos que genera Abelardo de la Espriella en algunos candidatos. “Pues hay que entender que hay comentarios para los cuales la época electoral es muy propicia, y no debo referirme a eso. Creo que mi contribución, en este momento de mi vida, es que he hablado con muchos de ellos, y tendría que decirle con quién no he hablado. Entonces, tendré que seguir en esa materia, prudente, insistiendo en el entendimiento”, dijo.

“Nosotros, sugiriendo esto del doctor Abelardo al doctor Fajardo, que es un espectro muy amplio y conveniente para la democracia, no debemos imponer fórmulas”, aclaró.

Vea la entrevista con Álvaro Uribe:

Entrevista a Álvaro Uribe en SEMANA TRAS AÑOS SIN HABLAR en medios nacionales | Semana Noticias

A esa idea, desde Fajardo hasta De la Aspriella, muchas voces se han sumado. Pero falta la más importante: la de quien comienza ese espectro de unión, Sergio Fajardo.

El candidato del centro no se había pronunciado sobre el tema hasta este lunes, un día después de que se publicara la encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio. En esa medición aparece encabezando Iván Cepeda con 31,9 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2 % y Sergio Fajardo con 8,5 %.

Contexto: Petro increpa a Fajardo y le dice que terminará apoyado por Uribe y él le responde fuerte. ¿Qué dijo?

En entrevista con La FM, el candidato dijo: “Colombia tiene que escoger entre los extremos o adelante con Fajardo”.

“Yo nunca estaría con el señor Abelardo de la Espriella y eso no lo he cambiado. Él está haciendo su campaña, tiene personas que lo admiran, que lo siguen, que piensan que él es la solución para nuestro país. Yo no”, manifestó enfático. El candidato de centro aseguró que el país debe tener presentes los escenarios de segunda vuelta en donde él, según las encuestas, tendría más posibilidades de ganarle a Iván Cepeda que De la Espriella.

La tercería de Fajardo en esa medición puso todos los reflectores en él, luego de varias semanas de estar De la Espriella, quien es quizás el mayor fenómeno político en la competencia por 2026.

El presidente Petro, por ejemplo, no resistió comentar esa encuesta: “Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá qué hace con su conciencia”.

Y, luego, agregó: “Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del Estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al pueblo y lo matan y lo embrutecen para hacer ganancias familiares. Nosotros queremos un pueblo educado y libre, dueño de sí mismo. Una Colombia poderosa”.

Contexto: Álvaro Uribe apunta a derrotar a Petro en 2026 con la unión desde Fajardo hasta Abelardo: “Seguiría insistiendo en eso”

Fajardo le contestó que veía en esos comentarios una peligrosa intervención en política del primer mandatario. Pero no mencionó nada de Uribe.

En su extensa entrevista con SEMANA, el expresidente había dado algunas puntadas de lo que piensa del candidato del centro. Cuando habló de Abelardo de la Espriella, el exmandatario dijo: “En algún momento hay que llegar a esa coalición amplia, de Abelardo al doctor Fajardo. Yo apoyé a Fajardo siendo el alcalde de Medellín, estando yo en la Presidencia. En mi familia se aprecia al doctor Fajardo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corrupción en la UNGRD: Luis Fernando Velasco le reveló a varios ministros sobre la entrega de “coimas a congresistas”

2. Desmantelan en Cali dos bandas que secuestraban conductores de plataformas y cobraban ‘peajes’ a barrios enteros

3. “Hubo un pacto criminal”: la Fiscalía aseguró que los exministros Bonilla y Velasco se “concertaron para cometer delitos”

4. Así fue la presunta “compra de congresistas” por parte de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

5. Hace nada jugó con Luis Díaz y llegaría a River Plate como reemplazo de Miguel Borja: llamativo negocio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sergio FajardoAbelardo de la EspriellaAlvaro Uribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.