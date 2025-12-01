“De Fajardo hasta Abelardo”: el candidato de centro desinfla el sueño de una gran coalición anti-Petro. “Nunca”

Si algo ha quedado claro en estas elecciones es que el enorme número de candidatos presidenciales (más de cien a la fecha) distorsiona enormemente la foto de lo que podría ser la recta final de la campaña.

La contienda, marcada por el afán de un enorme sector del país de derrotar a la izquierda e impedir la reelección del proyecto petrista, ha hecho que muchos líderes políticos lancen el mismo clamor: un único candidato de la centroderecha para derrotarlo con contundencia.

Uno de los primeros que lanzó esa tesis de frente fue el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una entrevista con SEMANA. “Necesitamos hacer un gran esfuerzo todos los partidos, todos los sectores, que consideramos que Colombia va por muy mal camino para que finalmente logremos integrarnos en torno a la persona que, creamos, puede recoger un clamor y un sentimiento nacional, y en torno a ella llegar unidos al debate presidencial”, aseguró.

Vargas dijo en ese momento que era claro que el Gobierno Petro estaría con su candidato en la segunda vuelta. “El palo no está para cucharas... Me sentaría con todo el mundo, sea o no de mi agrado, en esta coyuntura se impone llegar unidos... A quien vaya de primero rodearlo sin ambigüedad, sin cálculo de ninguna naturaleza”.

Pero fue Álvaro Uribe el que le dio no solo forma, sino un eslogan a esa idea. El expresidente propuso una alianza “desde Fajardo hasta Abelardo”. En su extensa entrevista con SEMANA, el exmandatario explicó por qué está convencido de que esta es la fórmula para las elecciones.

“Seguiría insistiendo y muchos insistimos en eso. Por eso he sido muy prudente con todas las personas con quienes hay afinidad para sacar adelante la democracia y seguiremos con esa prudencia; ojalá”, aseguró.

Uribe evitó dar detalles y nombres de las conversaciones que ha tenido para ese fin. Y también prefirió no comentar los vetos que genera Abelardo de la Espriella en algunos candidatos. “Pues hay que entender que hay comentarios para los cuales la época electoral es muy propicia, y no debo referirme a eso. Creo que mi contribución, en este momento de mi vida, es que he hablado con muchos de ellos, y tendría que decirle con quién no he hablado. Entonces, tendré que seguir en esa materia, prudente, insistiendo en el entendimiento”, dijo.

“Nosotros, sugiriendo esto del doctor Abelardo al doctor Fajardo, que es un espectro muy amplio y conveniente para la democracia, no debemos imponer fórmulas”, aclaró.

Vea la entrevista con Álvaro Uribe:

A esa idea, desde Fajardo hasta De la Aspriella, muchas voces se han sumado. Pero falta la más importante: la de quien comienza ese espectro de unión, Sergio Fajardo.

El candidato del centro no se había pronunciado sobre el tema hasta este lunes, un día después de que se publicara la encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio. En esa medición aparece encabezando Iván Cepeda con 31,9 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2 % y Sergio Fajardo con 8,5 %.

En entrevista con La FM, el candidato dijo: “Colombia tiene que escoger entre los extremos o adelante con Fajardo”.

“Yo nunca estaría con el señor Abelardo de la Espriella y eso no lo he cambiado. Él está haciendo su campaña, tiene personas que lo admiran, que lo siguen, que piensan que él es la solución para nuestro país. Yo no”, manifestó enfático. El candidato de centro aseguró que el país debe tener presentes los escenarios de segunda vuelta en donde él, según las encuestas, tendría más posibilidades de ganarle a Iván Cepeda que De la Espriella.

La tercería de Fajardo en esa medición puso todos los reflectores en él, luego de varias semanas de estar De la Espriella, quien es quizás el mayor fenómeno político en la competencia por 2026.

El presidente Petro, por ejemplo, no resistió comentar esa encuesta: “Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá qué hace con su conciencia”.

Y, luego, agregó: “Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del Estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al pueblo y lo matan y lo embrutecen para hacer ganancias familiares. Nosotros queremos un pueblo educado y libre, dueño de sí mismo. Una Colombia poderosa”.

Fajardo le contestó que veía en esos comentarios una peligrosa intervención en política del primer mandatario. Pero no mencionó nada de Uribe.