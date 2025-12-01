Petro increpó a Fajardo y le dijo que terminará apoyado por Uribe; él le respondió con firmeza. ¿Qué dijo?

Tras la publicación de la encuesta de Invamer para Caracol Noticias y Blu Radio, los ojos están puestos en Sergio Fajardo. El candidato de centro, en el tercer lugar, se acerca a disputar una eventual segunda vuelta con los dos extremos de la política: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El presidente Petro comentó esa encuesta: “Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá qué hace con su conciencia”.

Y, luego, agregó: “Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del Estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al pueblo y lo matan y lo embrutecen para hacer ganancias familiares. Nosotros queremos un pueblo educado y libre, dueño de sí mismo. Una Colombia poderosa”.

En una conversación con varias emisoras, Sergio Fajardo le respondió al primer mandatario:

“Yo he seguido un camino y por el que voy, es el que voy. En Colombia es una novedad que haya una persona que mantiene la palabra. Yo no me pongo a hablar ahora del uno o del otro. Concentrado“, dijo.