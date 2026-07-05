El mensaje de Mauricio Gómez Amín a quienes promueven la desobediencia civil: “Nunca más”

La tensión política tras las elecciones presidenciales sigue en su máximo nivel, en medio del llamado que ha reiterado el excandidato Iván Cepeda a desconocer la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia y promover escenarios de lo que denominó desobediencia civil.
Este sábado, en un discurso desde la ciudad de Cali, el congresista del Pacto Histórico reiteró su llamado a la desobediencia civil y aseguró que no van a reconocer como presidente de la República a Abelardo De La Espriella.
"Ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos... No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o él de amenazarnos”, señaló.
Según Iván Cepeda, la decisión de no reconocer a De La Espriella responde a lo que calificó como una serie de amenazas contra la democracia, las reformas sociales y los sectores que harán oposición al nuevo gobierno.
Estas palabras de Cepeda no fueron bien recibidas por Mauricio Gómez Amín, un hombre clave en la elección de Abelardo De La Espriella, quien le envió un mensaje contundente a quienes están promoviendo la desobediencia civil.
“Les decimos con absoluta claridad: el gobierno de Abelardo De La Espriella garantizará el cumplimiento de la Constitución y la ley, sin excepciones”, señaló en primera instancia Gómez Amín.
Y agregó: “Nunca más la violencia, los bloqueos ni la intimidación estarán por encima de los derechos de los colombianos. En la Era del Tigre, la autoridad se ejercerá con firmeza y la ley se hará respetar”.
A quienes hoy promueven la desobediencia civil les decimos con absoluta claridad: el gobierno de @ABDELAESPRIELLA garantizará el cumplimiento de la Constitución y la ley, sin excepciones.— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) July 5, 2026
Nunca más la violencia, los bloqueos ni la intimidación estarán por encima de los derechos… https://t.co/sQiDi6lP0v