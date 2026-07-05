El mensaje de Mauricio Gómez Amín a quienes promueven la desobediencia civil: “Nunca más”

La tensión política tras las elecciones presidenciales sigue en su máximo nivel, en medio del llamado que ha reiterado el excandidato Iván Cepeda a desconocer la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia y promover escenarios de lo que denominó desobediencia civil.

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Este sábado, en un discurso desde la ciudad de Cali, el congresista del Pacto Histórico reiteró su llamado a la desobediencia civil y aseguró que no van a reconocer como presidente de la República a Abelardo De La Espriella.

"Ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos... No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o él de amenazarnos”, señaló.

Según Iván Cepeda, la decisión de no reconocer a De La Espriella responde a lo que calificó como una serie de amenazas contra la democracia, las reformas sociales y los sectores que harán oposición al nuevo gobierno.

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Estas palabras de Cepeda no fueron bien recibidas por Mauricio Gómez Amín, un hombre clave en la elección de Abelardo De La Espriella, quien le envió un mensaje contundente a quienes están promoviendo la desobediencia civil.

“Les decimos con absoluta claridad: el gobierno de Abelardo De La Espriella garantizará el cumplimiento de la Constitución y la ley, sin excepciones”, señaló en primera instancia Gómez Amín.

Y agregó: “Nunca más la violencia, los bloqueos ni la intimidación estarán por encima de los derechos de los colombianos. En la Era del Tigre, la autoridad se ejercerá con firmeza y la ley se hará respetar”.