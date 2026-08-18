“Las mentiras del ‘Libro de la Verdad’”: el primer y contundente pronunciamiento de Iván Cepeda contra De La Espriella

Iván Cepeda lanzó este martes, 18 de agosto, su primer pronunciamiento en horas de la noche frente al denominado ‘El libro de la verdad’, promovido por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, y centró sus cuestionamientos en uno de los asuntos que promete generar mayor confrontación política: la reforma agraria.

“Empezó mintiendo, vicepresidente”: Daniel Quintero arremete contra José Manuel Restrepo por el contenido de ‘El libro de la verdad’

El senador respondió directamente a los señalamientos sobre lo que calificó como el supuesto “engaño de la reforma agraria” y acusó al mandatario y a su círculo político de pretender impulsar una contrarreforma en el país.

“Con falsas acusaciones sobre el ‘engaño de la reforma agraria’, se busca restituir las tierras no al campesinado, sino a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares”, afirmó Cepeda en su cuenta de X.

Cepeda habla de una “contrarreforma agraria”

La reacción se produce en medio de la controversia política que ha generado ’El libro de la verdad’, documento con el que el nuevo Gobierno ha planteado su propia lectura sobre decisiones y políticas impulsadas durante la administración anterior y que ha abierto un nuevo frente de confrontación con sectores de la oposición.

Cepeda, quien se ha convertido en una de las principales voces opositoras al Gobierno De la Espriella y anteriormente había anunciado una estrategia de oposición y desobediencia civil pacífica frente a decisiones que, según él, puedan afectar derechos o principios constitucionales, elevó ahora el tono por el futuro de la política de tierras.

“La verdad es que De La Espriella y su círculo quieren impulsar la contrarreforma agraria. La verdad es que son enemigos de la reforma agraria”, aseguró.

El mensaje fue publicado bajo el encabezado “Las mentiras de ‘El libro de la verdad’”, anticipando así la línea con la que Cepeda buscará controvertir los planteamientos del documento.