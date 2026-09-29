Iván Cepeda: “Abelardo De La Espriella dijo que me iba llevar a mí y a Gustavo Petro ante la justicia estadounidense”

El excandidato presidencial Iván Cepeda y senador del Pacto Histórico responsabilizó este martes, 29 de septiembre, al presidente Abelardo De La Espriella de estar detrás de la decisión de Estados Unidos de suspender las visas norteamericanas a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres.

El empresario financió la campaña presidencial de Gustavo Petro y es señalado de acceder a una buena parte de la contratación del Estado en el pasado cuatrienio.

Abelardo De La Espriella Consejo de Estado. Foto: SEMANA / Presidencia

“Desde el comienzo de este Gobiermo y durante la campaña hice denuncias muy claras sobre esto, que no se fundamenta en ninguna clase de conjeturas o suposición. El propio, en su momento, candidato y después elegido, Abelardo De La Espriella, dijo que iba a proceder a llevar ante la justicia estadounidense a una serie de dirigentes de izquierda, el progresismo y el Pacto Histórico”, afirmó.

Y añadió: “Yo sé muy bien de esos movimientos y no me cabe la menor duda que se están haciendo nuevamente”.

Contó que ha recibido información sobre el tema y anunció que la compartirá a las autoridades cuando lo requieran.

“Le informé a la fiscal general (Luz Adriana Camargo) de estos asuntos en el pasado y si se requiere lo volveré a hacer. Pero que sepan quienes están haciendo esos planes que los tenemos completamente claros y que sabemos cómo se están movimiendo”, advirtió.

El excandidato presidencial Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cepeda también denunció un supuesto plan desde Estados Unidos para afectarlo, aunque no presentó ninguna prueba que lo sustente.

Según dijo en su cuenta de X, tiene conocimiento de que se ha “reactivado un plan que en el pasado no pudieron ejecutar agencias estadounidenses”.

El objetivo, supuestamente, es fabricar falsos testimonios para implicarlo en actividades ilegales y lograr con esto que se adelante un proceso judicial en su contra por parte de las autoridades norteamericanas.

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Cepeda también habló de campañas sucias en su contra desde las redes sociales “que cuentan con el concurso de idiotas útiles al servicio de la extrema derecha”, dijo el líder de la oposición.

Por su parte, Abelardo De La Espriella aplaudió la decisión de EE. UU. de suspender las visas a Martha Peralta y Euclides Torres, y en su cuenta oficial de X mencionó la lista Ofac y sanciones administrativas: “La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos”.

Y afirmó que “la lucha contra la corrupción, cáncer de la patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos”.

Remató: “Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias; mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición, falta de agua y vivir en la miseria”.