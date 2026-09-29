Semana TV
“Petro y Pizarro, ¿a sus espaldas?”: opinión de Salud Hernández-Mora
“Si condenan a Iván Name por recibir $ 3.000 millones a cambio de ausentarse cuando debatían la reforma pensional, ¿Petro no sabía nada?”: opinión de Salud Hernández-Mora.
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29 de septiembre de 2026 a las 4:25 p. m.
“Nos creen pendejos. Si condenan a Iván Name por recibir $ 3.000 millones a cambio de ausentarse cuando debatían la reforma pensional, ¿Petro no sabía nada? ¿Fue a sus espaldas? ¿Y María José Pizarro?”: opinión de Salud Hernández-Mora. Foto: Montaje de SEMANA