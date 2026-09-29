Martha Peralta denuncia amenazas contra su vida y su familia tras retiro de visa de EE. UU.

La senadora Martha Peralta denunció haber recibido amenazas contra su vida y la de sus familiares, horas después de que se conociera la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar su visa y las de su núcleo familiar.

Martha Peralta y Euclides Torres: los escándalos que rodean el retiro de sus visas a Estados Unidos

La senadora Martha Peralta durante la posesión del nuevo Congreso. Foto: Suministro

Según relató la congresista, en una de las llamadas que recibió, los delinuentes hicieron referencia directa a sus hijos. El interlocutor hizo alusión a la posibilidad de que no pudieran volver a ver a Mickey Mouse y posteriormente lanzó una amenaza directa: “Los podrá ver desde la cárcel o desde el cementerio”.

Peralta aseguró que los hechos ya fueron reportados ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, entidades a las que pidió avanzar en la identificación de los responsables y determinar el nivel de riesgo que enfrentan ella y su familia.

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La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue detenida por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La denuncia se conoce en medio de la controversia generada por la decisión de Washington de retirar las visas de la senadora y del empresario Euclides Torres, una medida que también cobija a sus familiares. El Departamento de Estado incluyó ambos casos dentro de una política de restricciones migratorias anunciada para ciudadanos extranjeros.

Peralta, quien ha cuestionado públicamente la decisión estadounidense y ha anunciado que solicitará explicaciones por los canales diplomáticos, relacionó las amenazas con el ambiente de señalamientos que, según ella, se ha intensificado en su contra. La senadora sostuvo que los mensajes de odio y las acusaciones sin sustento pueden terminar escalando hacia hechos de violencia.

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La senadora está siendo investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Foto: Colprensa

Ahora serán las autoridades colombianas las encargadas de establecer el origen de las llamadas, verificar su autenticidad y determinar si existe una amenaza concreta contra la congresista o sus allegados.

La senadora pidió además que la controversia política no se traslade al terreno personal y reclamó una respuesta institucional frente a las amenazas denunciadas.