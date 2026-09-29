Director de la UNP le ofreció disculpas al Centro Democrático: “No es mi postura personal”

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, atendió los reclamos que le hicieron congresistas del Centro Democrático en una sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Ellos le pidieron explicaciones por sus críticas al partido del expresidente Álvaro Uribe.

En medio del debate de control político, se desempolvaron los comentarios que Blanco difundió en su cuenta de X antes de tomar posesión del cargo. El tono de las palabras llevó a varios sectores a pedir su renuncia en el momento en que el presidente Abelardo De La Espriella lo presentó como funcionario.

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Una de las comunicaciones de Didier Blanco fue: “Salieron fresas los del Centro Democrático, dizque ‘no nos ataquen’. Va a tocar no decirles nada porque, con lo tibios (y) badulaques que se volvieron, terminan votando por Cepeda... y no es chiste. Periodicazo por tibios”.

El primero en cuestionarlo fue el representante Pedro Alejandro Murcia, que le solicitó altura al director de la UNP: “Nosotros, en el Centro Democrático, somos una bancada seria, estudiosa y respetuosa. Esperamos de usted altura, respeto y que se cumpla su función”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el director de la UNP, Didier Blanco. Foto: Ministerio del Interior.

Luego habló el representante Manuel Alexander Pérez: “Yo sí quisiera pedirle a usted una aclaración pública respecto de la manera tan despectiva como usted se refirió a los miembros del partido y al partido en sí (…). Quisiera saber si esa es la postura o sigue siendo su postura institucional”.

Blanco se defendió citando que desde el 18 de agosto, el día que tomó posesión como director de la UNP, entendió que no tenía que proteger ideologías, sino vidas: “Tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección son para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo”.

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A renglón seguido, él pidió excusas al partido Centro Democrático por las expresiones que emitió en medio de la campaña presidencial: “Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña. Obedecieron a temas de campaña”.

Blanco concluyó: “No es mi postura personal, no es mi postura profesional, ni siquiera ideológica. Tengo clarísimo el ser humano que soy y también la dignidad que represento en la Unidad de Protección. Pido mil disculpas a quien se hubiera podido sentir ofendido con los comentarios”.