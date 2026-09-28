El distanciamiento entre los miembros del Centro Democrático y el senador Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional, parece cada vez más grande.

Abelardo De La Espriella tendrá partido para las elecciones del 2027: Enrique Gómez confirma nacimiento de una nueva colectividad de derecha

El partido encabezado por el expresidente Álvaro Uribe no apoyó la propuesta que hizo Gómez en SEMANA de hacer coalición con su bancada, Salvación Nacional.

“El Centro Democrático se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente. No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”, dijeron.

Desde el Centro Democrático afirmaron que han sido “la principal fuerza de renovación política en Colombia, defendiendo la seguridad, la inversión privada, la economía fraterna, la política social y la austeridad del Estado”.

Y que tanto el expresidente Álvaro Uribe como su partido han trabajado permanentemente en la “formación y promoción de nuevos liderazgos en todas las regiones del país, logrando la renovación de la representación parlamentaria”.

Gómez había sugerido en entrevista con SEMANA que podrían conversar con sectores de la derecha y con el Centro Democrático para hacerle frente al petrismo.

“Ya veremos si en algunos lugares tiene sentido hacer coaliciones con ellos o con otros partidos y si logramos llegar a acuerdos en esos escenarios. Creo que la alianza que rodea y respalda al presidente De La Espriella es amplia y reúne a partidos que, en esencia, creen en la democracia y quieren defenderla del riesgo claro que representa el Pacto Histórico, pues es una colectividad que ha demostrado que no quiere mantener una forma democrática”, afirmó Gómez.

El distanciamiento entre el uribismo y Gómez se incrementó desde que el senador dijo que Uribe es un “socialdemócrata”, un calificativo que lo acerca más hacia sectores del centro y la izquierda.

La puja entre ambos sectores sería entre el senador que lidera Salvación Nacional y varios líderes del uribismo que no están de acuerdo con los comentarios que ha hecho Gómez en contra de los miembros del Centro Democrático y su líder.

Los demás miembros de la bancada de Salvación Nacional han venido dialogando con los integrantes del uribismo y en general priman las buenas relaciones en el Congreso.

Enrique Gómez propuso una alianza en la derecha para las elecciones del 2027. Foto: Brían Rosado

El Centro Democrático ya le ha reclamado a Gómez por sus comentarios. Recientemente le habían dicho que tenía una “obsesión con las etiquetas”.

“Bravo en redes, pero una oveja en el Congreso. Ya que le gusta repartir adjetivos, debería repasar primero los pilares del Centro Democrático: seguridad, Estado austero, economía fraterna y cohesión social”, dijeron desde la colectividad.

Y reclamaron porque supuestamente hace unos meses Gómez Martínez fue a la casa del expresidente para pedirle fusionar la lista de Salvación Nacional con la del Centro Democrático en las pasadas elecciones al Congreso.

Algunos miembros del uribismo ya se han referido a esta puja que se reflejaría en las elecciones regionales del 2027. La senadora María Clara Posada habló de la alianza que conformaría Salvación Nacional con Defensores de la Patria, el partido del presidente Abelardo De La Espriella.

“Siempre celebramos la pluralidad de las voces democráticas y celebramos además la democracia de partidos sólidos, fuertes y con bases vitales. Entonces, cualquier hecho que llegue a robustecer la democracia será celebrado por el Centro Democrático”, dijo.