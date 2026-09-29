En video que publicó Abelardo De La Espriella llamó la atención la reacción de un delincuente cuando un policía le leyó los delitos

Conforme pasan los días, se siguen endureciendo los operativos por parte de la Fuerza Pública contra señaladas estructuras criminales y terroristas en varias regiones estratégicas del país.

Presidente De La Espriella entrega balance de seguridad de las últimas 24 horas: 30 capturados

En medio de la orden impartida por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se conocieron detalles de una acción que desplegaron las autoridades en Tibú, Norte de Santander.

La Operación Fantasma quedó registrada en un video revelado por el mandatario colombiano. En el material llamó la atención la reacción de un señalado delincuente al momento de su captura.

En la secuencia del procedimiento, se puede evidenciar la angustia del señalado criminal, quien se lleva las manos a la cabeza cuando un policía le lee los delitos que habría cometido.

Procedimiento de captura del señalado delincuente. Foto: Pantallazo a video publicado por Abelardo De La Espriella en su cuenta de X

Sumado al video, el jefe de Estado publicó un mensaje en su cuenta personal de X: “DOS GOLPES CONTRA EL CRIMEN EN LA VIRGINIA Y TIBÚ. En la Operación Fantasma, la Policía capturó en La Virginia a 16 integrantes de la red de narcotráfico y sicariato de La Cordillera, entre ellos alias Manotas y Michael. La venta de bazuco y cocaína”.

También expresó: “En el barrio Villa Paz de Tibú, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía capturaron a alias Pollo, cabecilla de comisión de la Estructura 33. Se le investiga por su relación con el asesinato de Mónica Liseth Beltrán, de 14 años, víctima de reclutamiento forzado. Le incautaron una pistola y 12 cartuchos”.

“Seguiremos golpeando sus mandos, sus armas y sus rentas criminales. ¡Los vamos a acabar!”, aseguró el presidente De La Espriella.

Ese no fue el único operativo que se desplegó en las últimas horas, ya que el mandatario entregó detalles de un golpe que se dio contra delincuentes que se dedican al robo de hidrocarburos.

No solo fue “bienvenido a la patria milagro”: se reveló el diálogo completo entre Abelardo De La Espriella y un señalado criminal en Cali

“En Aguachica (Cesar) y Orito (Putumayo), la Policía, el Ejército y la Fiscalía realizaron dos operaciones que dejaron seis capturados y 10.500 galones de hidrocarburos incautados”, anotó el mandatario.

Y finalizó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Una de las estructuras instalaba válvulas ilegales en el oleoducto San Miguel–Orito para desviar combustible destinado al procesamiento de coca y aportar recursos a los Comandos de Frontera. También fueron inhabilitados 820 isotanques y se incautaron ocho motores industriales, golpeando las finanzas del frente Camilo Torres Restrepo del ELN, que robaba combustible y cobraba extorsiones para permitir su comercialización. Cada galón recuperado es dinero que deja de alimentar a los narcoterroristas”.