En medio de las diferencias que se han generado entre el uribismo y algunos miembros del abelardismo, el expresidente Álvaro Uribe encontró una coincidencia que los puede unir en un mismo propósito.

La hora cero del Presupuesto General: recortes y reajustes en las partidas de los sectores serán el nuevo reto del Gobierno nacional

El exmandatario dijo que él y su bancada están dispuestos a apoyar al Gobierno en esos recortes estatales, lo que se entiende como un respaldo a la votación del presupuesto presentado por el presidente Abelardo De La Espriella.

“Con toda la disposición de ayudar al Gobierno está la bancada del Centro Democrático, a fin de superar la crisis de la economía a través del recorte del Estado, la eliminación total de la corrupción, la austeridad y la reactivación del sector privado. A lo largo de los últimos 4 años, nuestro partido siempre denunció a tiempo los hechos y decisiones del gobierno anterior que crearon esta crisis”, aseguró Uribe.

El recorte del Estado ha sido uno de los principales propósitos de De La Espriella, así como la austeridad y combatir la corrupción de forma frontal.

Eso se ha traducido en el presupuesto para 2027, que se está discutiendo en el Congreso, con el que se busca un recorte en varios sectores y entidades.

Por ejemplo, los 100.000 millones de pesos que se le quitarían a la JEP han generado toda una discusión porque desde la Jurisdicción Especial han reclamado, pero otros han aplaudido la propuesta.

Asimismo, los miembros del gabinete han reconocido que varias carteras sufrirán recortes y hasta los mismos ministros han dicho que están de acuerdo, pues el Gobierno anterior habría destinado una gran cantidad de recursos para cargos y burocracia dentro de las entidades.

“Todas las entidades del Gobierno nacional están en proceso de ajuste del gasto. Sacrificaremos la grasa y la burocracia. Privilegiaremos la inversión y el trabajo de quien trabaja”, aseguró el ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuando se presentó la propuesta.

El presupuesto para 2027 se discute en el Congreso. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

Entre las entidades que serán recortadas presupuestalmente, tras la aprobación de la iniciativa en primer debate, está la Aeronáutica Civil, que tendrá un recorte de 15.628 millones de pesos.

Por su parte, la Policía Nacional recibirá 17.000 millones de pesos menos y el Ministerio de Hacienda cederá 2 billones de pesos para que lleguen a otros rubros.

Se espera que este miércoles, 23 de septiembre, continúe el debate en el Congreso y se siga definiendo cómo quedarían cada una de las carteras y sectores para el año entrante.

Lo cierto es que, tras el mensaje del expresidente Uribe, la bancada del Centro Democrático estaría dispuesta a acompañar esta idea a pesar de las diferencias que se han generado con algunos líderes del abelardismo, como el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional.