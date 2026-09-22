Presupuesto 2027: nueve sectores tuvieron cambios en la asignación de recursos, según la ponencia que será votada en primer debate

La carta financiera del Gobierno de Abelardo De La Espriella para 2027 fue reacomodada para distribuir los recursos, atendiendo los reclamos según los cuales había mucha plata para funcionamiento y deuda, mientras se sacrificaba la inversión, que es la que permite hacer obras para el bienestar ciudadano.

Destapan la ponencia del Presupuesto General de la Nación: así quedarían las carteras del Estado para 2027

Así se reflejaría en la ponencia que finalmente fue destapada y radicada, para que pueda ser debatida y aprobada en comisiones conjuntas, donde se le dará el primero de dos debates. La iniciativa tendrá que estar aprobada antes del 25 de septiembre para luego pasar a plenarias.

Óscar Darío Pérez, uno de los coordinadores ponentes del proyecto de ley, que tiene un monto de 635 billones de pesos, confirmó que se atendieron varias de las peticiones que hicieron los parlamentarios al Ministerio de Hacienda, lo que implicó recortar de un lado para ponerle a otro.

En general, se reacomodaron 2,5 billones de pesos, entre adiciones y reducciones a los distintos sectores o entidades que consideraron los parlamentarios.

Óscar Darío Pérez, congresista. Foto: Ministerio de Hacienda

4 sectores terminan con más recursos Y 5 pierden

Sector salud: se le agregaron 2 billones de pesos a la cifra que ya traía la propuesta inicial presentada por este Gobierno: 77 billones de pesos. Esta plata proviene de la asignación que tenía el Ministerio de Hacienda, que reduce su rubro para ceder recursos a salud, sector que pedía 13,9 billones de pesos más.

Rama Judicial: contará con 100.000 millones de pesos más.

Ministerio del Deporte: le fueron sumados 99.106 millones.

Ministerio de Defensa: le suman 17.000 millones de pesos.

Planeación Nacional: esta entidad, para el primer debate al presupuesto del año entrante, pierde 13.477 millones de pesos.

Aeronáutica Civil: la autoridad aeronáutica del país, entre tanto, tendrá un recorte de 15.628 millones de pesos.

Policía Nacional: a esta entidad le restarán 17.000 millones de pesos, según la peluqueada al presupuesto previo a someter la ponencia a votación, lo que se dará este miércoles 23 de septiembre.

La JEP: a la Justicia Especial para la Paz le restarán 170.000 millones de pesos, decisión que fue aplaudida por varios congresistas, entre ellos Carlos Meisel, del Centro Democrático, quien dijo que “esa platica se puede usar mejor en otras necesidades”.

Carlos Meisel, senador del Centro Democrático Foto: Comisiones económicas del Congreso / Youtube

Ministerio de Hacienda: a entidad que lidera Miguel Gómez Martínez cede 2 billones de pesos que, a su vez pasan a la cartera de la salud, que estaba poniendo el sombrero para que le aumentaran un rubro mayor.

¿Qué pasó con la plata para subsidios a combustibles?

Según la reformulación del PGN, se destina una partida de 9,6 billones de pesos como asignación específica para cubrir obligaciones con cargo al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles-Fepc, que anteriormente se iban a cubrir con títulos de deuda. “La obligación de gasto para el Gobierno nacional derivada del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no desaparece cuando se atiende mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES)”, argumenta el abultado documento, de 340 páginas.