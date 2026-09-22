Dólar más caro: la moneda cierra al alza y supera los 3.200 pesos

El dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del martes 22 de septiembre con un precio de $ 3.203, luego de presentar fluctuaciones relevantes durante las negociaciones del día.

Los cambios en la cotización de la divisa tienen repercusiones para consumidores y empresas que realizan compras en el exterior, hacen transferencias internacionales o adquieren bienes y servicios cuyos precios dependen del valor del dólar.

Dólar en Colombia: este 22 de septiembre la divisa abrió ligeramente al alza. Tres circunstancias lo impactan

Al término de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda extranjera registró un incremento de $ 11 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera para esa fecha, la cual quedó ubicada en $ 3.192.

Gráfico precio del dolar

El mercado inició la sesión con una cotización de $ 3.205 por dólar. Durante el transcurso del día, la divisa presentó variaciones constantes, alcanzando un máximo de $ 3.218 y llegando posteriormente a un mínimo de $ 3.193. El valor promedio de negociación se ubicó cerca de los $ 3.208.

En cuanto al volumen de operaciones, la jornada registró transacciones por 1.180 millones de dólares, con un promedio negociado de 717,8 millones de dólares.

El comportamiento del dólar colombiano estuvo relacionado también con la dinámica de los mercados internacionales. El índice del dólar, indicador que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas principales, presentó una caída del 0,21 %, ubicándose en 98,940 puntos.

Economía internacional

La Asamblea General de la ONU empezó este martes a la espera del discurso de Donald Trump, acérrimo crítico de una institución a la que acusa de ser incapaz de resolver los conflictos en el mundo, justo cuando él mismo parece estar atascado en su guerra en Irán.

En su última asamblea como secretario general de la ONU, el portugués António Guterres trazó un panorama sombrío del estado del mundo y pidió colaboración entre las potencias.

Las grandes petroleras han tratado a la atmósfera como un “vertedero” durante décadas y han “sacado beneficios de las consecuencias”, dijo Guterres en su último discurso ante los Estados miembros.

Guterres abogó por abandonar los combustibles fósiles, una posibilidad que se aleja ante la decidida política energética de Washington.

Estados Unidos y China deben, por su parte, cooperar ante los desafíos de la inteligencia artificial, pidió el secretario general.

“Los gobiernos con las mayores capacidades en IA tienen las mayores responsabilidades ante la humanidad”, dijo Guterres.

Entre los conflictos actuales en todo el planeta, Guterres dedicó unas palabras a Israel y los palestinos.

“La violencia, el desplazamiento y la expansión de los asentamientos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz y despertando el fantasma de la limpieza étnica. No podemos permitir que la solución de dos Estados desaparezca ante nuestros ojos”, dijo.

La declaración Donald Trump sobre Cuba que llevó a que los representantes de la isla se retiraran. Foto: ONU

La intervención de Trump el año pasado ante la Asamblea General consistió en un ataque frontal contra Naciones Unidas, a las que acusó de inacción mientras él se jactaba de haber puesto fin a siete guerras en apenas unos meses.

El republicano también arremetió contra la política migratoria de los países europeos y renovó su negacionismo sobre el cambio climático, al que calificó como “la mayor estafa” de la historia.

Trump tomará la palabra esta vez mientras lucha por salir del conflicto que lanzó junto a Israel a finales de febrero contra Teherán.

La guerra muestra signos de un posible agravamiento y afecta la circulación de petróleo y gas, lo que ha tenido repercusión en la economía mundial.

En el ámbito interno, el magnate también atraviesa dificultades de cara a las elecciones de mitad de mandato, enfrentado a una impopularidad creciente alimentada en gran parte por el aumento del costo de la vida.

*Con información de AFP.