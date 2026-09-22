El agro solo tiene un 0,4 % del presupuesto 2027. “¿Cuál será la política del agro?“, se pregunta el Congreso de la República

La comisión V de Senado puso en el banquillo al sector agro, uno de los que, pese a su importancia en la economía y el bienestar ciudadano, es de los que queda con menos asignación presupuestal en la propuesta que se debate en el Congreso de la República para 2027.

Uno de los convocantes al debate fue Miguel Ángel Barreto, quien expuso ante el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el panorama, el cual sonó gris. “El campo está quebrado. Los arroceros, los maiceros, la mayoría pequeños productores, y no han sembrado cosechas, por la incertidumbre”, expuso el parlamentario, al criticar además el papel que está jugando el Banco Agrario, que debería ser para promover el desarrollo del campo, pero tiene créditos con intereses del 17 y un 18 %, lo que hace que su acceso sea imposible para el pequeño campesino.

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Uno a uno, los parlamentarios fueron exponiendo sus preocupaciones. Ariel Ávila, por ejemplo, habló de una “catástrofe inflacionaria”, que podría golpear a los pequeños productores del campo, área geográfica que, además, no ha tenido el debido desarrollo, como lo evidencia el hecho de que el 95 % de vías rurales esté en mal estado. “El campo sin vías no es nada”, manifestó la senadora María Eugenia Lopera, del partido Liberal.

Miguel Ángel Barreto, congresista, durante el debate de control político al agro colombiano. Foto: Comisión V / Youtube

¿Dónde está la política del agro? fue el interrogante que lanzó Barreto, que puso como ejemplo el caso del maíz, producto de alto consumo y el 90 % del que se usa en el país es importado, mientras el área sembrada en Colombia, hace 20 años, era de 1.100.000 hectáreas y ahora es de 400.000.

El común denominador entre los parlamentarios es que es inaceptable que el presupuesto del agro caiga en un 30 %, cuando se trata de un sector que debe garantizar la seguridad alimentaria, la actividad económica que es, en un 65 % de pequeños productores y solo 12 % de los grandes. En ese sentido, Ariel Ávila puso en el debate el hecho de que 5,4 millones de hogares se autorreconocen como campesinos, lo que equivale al 29,3 % de la población colombiana.