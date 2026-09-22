Dólar en Colombia: este 22 de septiembre la divisa abrió ligeramente al alza. Tres circunstancias lo impactan

Desde una Tasa Representativa del Mercado-TRM de $3.192,53, el dólar abrió ligeramente al alza, en $3.205.

Tres coletazos está recibiendo el dólar en Colombia para este martes 22 de septiembre. Por un lado, la decisión tomada recientemente por la Reserva Federal de Estados Unidos, que sería el efecto externo, aún está salpicando el comportamiento de la moneda, pues el mercado sigue digiriendo el aumento en la tasa de interés en Estados Unidos.

Mientras que en lo local están las otras dos circunstancias: por un lado se espera la decisión del Banco de la República con las tasas de interés en el país, que se mantienen elevadas (12 %), tratando de contener la escalada de la inflación (6,24 % en agosto). También está en el ambiente el frente fiscal colombiano, que sigue en medio de la expectativa alrededor del rumbo que tomará el presupuesto 2027 en el Congreso de la República. Para este día se conocerá la ponencia que será sometida a votación, tras los ajustes realizados en las mesas de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Gráfico precio del dolar

Cada una de esas noticias presionan el dólar que, luego de la apertura, según los datos de la Bolsa de Valores de Colombia, se mantiene en ese mismo nivel, inicialmente mostrando una ruta estable.

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Hasta ahora, el peso ha venido en una etapa de fuerte apreciación, pero en septiembre es el dólar el que ha recuperado terreno, moviéndose en un rango más alto, entre los $3.100 y los $3.200.

Bolsa de Valores de Colombia Foto: BVC

Subiendo

A medida que avanzaba la jornada, el dólar enviaba señales de fortaleza. El precio máximo negociado, según la Bolsa de Valores, era de $3.210, mientras que se mantenía en un promedio de $3.201.

inclusive, el precio mínimo negociado: $3.193,80 se mantenía por encima de la TRM para este día.

la pregunta que surge en el ambiente en el que se mueve la divisa estadounidense es si ya el peso colombiano está llegando al límite de su fortaleza, la cual, se ha mantenido casi de manera sostenida y ha llevado a la moneda local a apreciarse (valorizarse frente al dólar) en más del 16 % en lo que va corrido del año.

Dólares Dolár Foto: Adobe Stock

Andrés Sánchez, asociado de divisas de la firma Credicorp Capital, estima que los próximos mensajes de los integrantes de la FED serán claves para el comportamiento del dólar. El mercado está esperando que los integrantes del poderoso equipo de política monetaria de Estados Unidos envíe señales acerca de si seguirán o no en una senda alcista de las tasas de interés, lo que tiene todo que ver con la abundancia o escasez de dólares en una plaza en específico, pues los inversionistas se llevan su plata donde les rinda más (donde las tasas de interés estén más altas).

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Según afirma Sánchez, el precio del dólar está bajando en este día, también salpicando de alguna manera el comportamiento del dólar (tradicionalmente la relación era inversamente proporcional). En esta jornada se cotiza a 98,58 dólares por barril, en la referencia Brent. Todo porque Arabia Saudita estaría realizando pruebas en un oleoducto que reiniciaría en esta misma semana, lo que haría que se subiera la oferta de crudo en el mercado global. Adicionalmente, también se abre la posibilidad de apertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 30 % del petróleo hacia el mundo, y ese camino está en manos de Estados Unidos, que tendría que levantar el bloqueo a los puertos de Irán, expresa el experto.