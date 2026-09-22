Régimen común y simplificado: términos que aún generan confusión frente al IVA

Aunque las expresiones “régimen común” y “régimen simplificado” todavía son utilizadas con frecuencia por empresarios y emprendedores, estas denominaciones ya no corresponden a la clasificación vigente para determinar la responsabilidad frete al impuesto sobre las ventas (IVA).

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La Ley 194 de 2018 eliminó las referencias al antiguo régimen simplificado y modificó la forma de identificar esta responsabilidad. Aunque dicha ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional con efectos a partir del 1 de enero de 2020, la Ley 2010 de 2019 retomó esta regulación, que actualmente sirve de base para determinar la condición frente al IVA.

“Todavía es frecuente escuchar que una empresa pertenece al régimen común o al régimen simplificado. Sin embargo, estas denominaciones corresponden a una clasificación anterior. Hoy es necesario verificar si el contribuyente es responsable o no responsable del IVA, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa vigente”, explicó Alejandro Silva, gerente general de Saphety.

¿Cómo se identifica actualmente?

La condición frente al IVA puede consultarse en el Registro Único Tributario (RUT), documento en el que la DIAN registra las responsabilidades, calidades y atributos de cada contribuyente. Entre ellas están la responsabilidad 48, correspondiente al impuesto sobre las ventas (IVA), y la responsabilidad 49, de no responsable de IVA.

La condición frente al IVA puede consultarse en el Registro Único Tributario (RUT). Foto: Getty Images

De acuerdo con Saphety, ser responsable del IVA aplica a quienes llevan a cabo actividades gravadas con este impuesto, salvo las excepciones previstas en la ley, y supone el cumplimiento de las obligaciones asociadas.

Por su parte, la condición de no responsable puede aplicar a determinados contribuyentes que cumplan la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Por eso, esta condición no depende únicamente de tener bajos ingresos o de ser un pequeño negocio.

Otro punto que puede generar confusión es el Régimen Simple de Tributación (SIMPLE), que no equivale al antiguo régimen simplificado. El SIMPLE es un régimen tributario opcional, mientras que ser responsable o no responsable corresponde a la condición frente al IVA. Un contribuyente del SIMPLE puede ser responsable del IVA, dependiendo de su actividad y de las condiciones legales.

¿Por qué las empresas deben revisar su RUT?

Para evitar errores, Saphety recomienda revisar las responsabilidades registradas en el RUT, utilizar las denominaciones vigentes, no determinar la condición únicamente por los ingresos, mantener actualizado el registro y verificar la responsabilidad frente al IVA antes de realizar la facturación.

“Cuando un contribuyente deja de cumplir los requisitos para ser no responsable, debe actualizar su RUT y registrar su nueva condición frente al IVA. Más que un cambio de términos se trata de tener claridad sobre las responsabilidades y asegurar que la información corresponda con la realidad de cada empresa”, concluye Silva.