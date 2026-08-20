¿Por qué las empresas deben revisar su RUT?

Con la temporada de renta en marcha, las empresas deben prestar atención a la información registrada en su Registro Único Tributario (RUT). Saphety recomienda revisar que las responsabilidades tributarias, la actividad económica y los datos de identificación correspondan con la situación actual de cada compañía.

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Las responsabilidades tributarias son las obligaciones y condiciones que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) registra para cada contribuyente. Estas aparecen en la casilla 53 del RUT, denominada “Responsabilidades, Calidades y Atributos”, y varían de acuerdo con la actividad, el régimen tributario y las características de cada empresa.

Entre los códigos que pueden aparecer están el 05, correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios en el régimen ordinario; el 42, para quienes están obligados a llevar contabilidad; el 47, relacionado con el Régimen Simple de Tributación, y el 48, correspondiente al IVA.

“Las responsabilidades allí registradas reflejan las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias de cada contribuyente. Por eso, mantener esta información actualizada y coherente con la realidad de la compañía es una buena práctica de cumplimiento”, explicó Alejandro Silva, gerente general de Saphety.

La compañía recomienda revisar cinco aspectos: las responsabilidades de la casilla 53, la actividad económica registrada, los datos de identificación y ubicación, la obligación de llevar contabilidad y la coherencia entre el RUT y las operaciones actuales.

La casilla 53 del RUT contiene las responsabilidades, calidades y atributos asignados a cada contribuyente. Foto: Getty Images

Aunque el RUT tiene vigencia indefinida, su información puede requerir modificaciones cuando cambian las condiciones del contribuyente. Según Saphety, asumir que el documento no necesita revisarse nuevamente puede generar inconsistencias.

Esta revisión cobra mayor importancia ante la digitalización de la información tributaria. Desde el 21 de julio, la DIAN habilitó la consulta de la información exógena correspondiente al año gravable 2025, permitiendo contrastar los datos reportados por terceros antes de cumplir con las obligaciones tributarias.

“Estamos entrando en una etapa en la que el cumplimiento tributario depende cada vez más de la calidad, consistencia y trazabilidad de la información. Revisar el RUT junto con la información contable, financiera y tributaria permite detectar oportunamente posibles diferencias”, señaló Silva.

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La actualización del RUT no tiene costo y debe realizarse dentro del mes siguiente al hecho que genere la modificación, de acuerdo con la DIAN.

“Más que esperar a una fecha límite, las empresas deberían incorporar la revisión de su información tributaria dentro de sus procesos periódicos de control. El cumplimiento comienza por tener claridad sobre las obligaciones de la organización y asegurarse de que estén correctamente registradas”, concluyó Silva.