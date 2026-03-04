Economía

¿De cuánto es la sanción por no actualizar el RUT 2026?

Estas son las multas económicas por no hacer el proceso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 2:15 p. m.
Esto es lo que debe saber sobre la actualización del RUT.
Esto es lo que debe saber sobre la actualización del RUT. Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

En Colombia, existen varios documentos tributarios clave para los contribuyentes y que cada cierto tiempo deben ser actualizados. Uno de los más importantes es el RUT o Registro Único Tributario, que es el que identifica, ubica y clasifica a las personas y entidades que deban cumplir con obligaciones tributarias administradas por la DIAN, así como a quienes, por disposiciones legales, deban hacerlo.

Este documento debe expedirse de manera obligatoria. Para el adecuado cumplimiento de estos requisitos en materia de impuestos, es necesario siempre que los contribuyentes mantengan actualizado este documento, especialmente en los casos en los que la actividad comercial haya cambiado.

Entrevista Director y Feria de Servicios de la DIAN Seccional Cali.
Esta es la sanción que le aplicará la Dian. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Tenga en cuenta que el RUT no pierde vigencia con el tiempo, pero debe ser actualizado constantemente, en caso de ser necesario. Además, es clave que sepa que la actualización debe reflejar cualquier modificación que altere la actividad comercial del contribuyente.

En la actualización se deben reflejar cambios como el inicio de una nueva actividad o el cese de la anterior. También deben verse reflejados allí los cambios en información básica que hayan cambiado, como la dirección y el teléfono. Adicionalmente, si su estado cambió en temas de IVA o en calidad de agente de retención.

Macroeconomía

Bogotá define el cronograma del subsidio de transporte escolar 2026

Macroeconomía

Euro: la divisa eleva su precio en la jornada del miércoles 3 de marzo

Macroeconomía

Dólar cerró más barato en Colombia este miércoles: precio oficial para este 4 de marzo

Macroeconomía

“Un paro de transportadores en la frontera colombo ecuatoriana no tendría sentido si el comercio está detenido”: Fedetranscarga

Macroeconomía

Deuda del sistema de salud se dispara y los pacientes son las principales víctimas: así va la cartera vencida con farmacéuticas

Macroeconomía

Compra y reventa de gas puede generar aumentos de precios que la SuperServicios tiene bajo la lupa

Macroeconomía

Empleados en Colombia: la hora de trabajo sube a casi $10.500 por curioso efecto de ley que aumenta el pago mientras reduce su jornada

Macroeconomía

Quiénes deben actualizar el RUT en la Dian para el 2026: conozca el listado

Mujeres

¿Cómo planear tributariamente el 2025 para empezar bien el año? 10 tips básicos para planificar el 2025

Cápsulas

Son casi 20 millones de vehículos registrados en Colombia: el parque automotor continúa creciendo

Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

La normativa precisa que, de darse alguno de estos cambios, la actualización del RUT deberá ser adelantada, como máximo, dentro del mes siguiente. De lo contrario, si no cumple el plazo u omite la actualización, podrá ser sancionado por la Dian.

Dinero billetes pesos colombianos
El RUT es un documento tributario clave. Foto: 123RF

Las sanciones estipuladas son la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el término de un (1) día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción. También una multa equivalente a 1 UVT por día de retraso. La UVT para este año, por ejemplo, es de $52.374.

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

Si la infracción es un dato desactualizado como la dirección o actividad económica, la multa se duplica a 2 UVT. Por otra parte, si no exhibe la certificación del RUT explícita, la multa asciende a 10 UVT, que serían $523.740.

Si informa datos equívocos o falsos, deberá asumir la multa más cara, que es de unos 100 UVT, que serían $5.237.400.

Actualizar el RUT en línea es un proceso sencillo.
Actualizar el RUT en línea es un proceso sencillo. Foto: Getty Images

VER MÁS

RUTDIAN

Más de Macroeconomía

x

Bogotá define el cronograma del subsidio de transporte escolar 2026

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Euro: la divisa eleva su precio en la jornada del miércoles 3 de marzo

Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.

Dólar cerró más barato en Colombia este miércoles: precio oficial para este 4 de marzo

Tensión en la frontera colombo venezolana, por amenaza de paro de transportadores

“Un paro de transportadores en la frontera colombo ecuatoriana no tendría sentido si el comercio está detenido”: Fedetranscarga

Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, y Alejandro Escobar, gerente de Sectorial, analizaron la actual situación de caja de los laboratorios farmacéuticos y el impacto de esta situación en la crisis de la salud.

Deuda del sistema de salud se dispara y los pacientes son las principales víctimas: así va la cartera vencida con farmacéuticas

El gas en Colombia

Compra y reventa de gas puede generar aumentos de precios que la SuperServicios tiene bajo la lupa

Trabajadores en Colombia enfrentan la amenaza de perderlo debido a cambios propuestos

Empleados en Colombia: la hora de trabajo sube a casi $10.500 por curioso efecto de ley que aumenta el pago mientras reduce su jornada

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

aranceles EEUU Dólar

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de marzo

Noticias Destacadas