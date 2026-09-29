Álvaro Uribe “se equivocó”: José Obdulio Gaviria dice que Miguel Uribe Turbay fue un “hombre triste el último día de su vida”

José Obdulio Gaviria es uno de los pensadores del Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En diálogo con la periodista Eva Rey, en La FM, se sinceró sobre las elecciones presidenciales de 2026; habló del asesinato de Miguel Uribe Turbay y del papel que cumplieron las excandidatas presidenciales Paola Holguín y María Fernanda Cabal, ambas hoy distantes de la casa política.

Gaviria fue enfático en afirmar que si Miguel Uribe Turbay estuviera vivo, “sería el presidente de Colombia, indudablemente”.

JOSÉ OBDULIO GAVIRIA Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Mencionó que las tres generalas, como llamaba Álvaro Uribe a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, entorpecieron el proceso democrático de escogencia del candidato presidencial en el uribismo.

“Miguel Uribe Turbay era un hombre triste el último día de su vida. No habíamos logrado concretar un mecanismo de selección de algo que ya estaba seleccionado por el Centro Democrático y la opinión pública”, narró.

Contó que esta semana le hizo una pregunta al expresidente Álvaro Uribe sobre la pasada contienda presidencial.

“Le pregunté que si Miguel hubiera sido el candidato oficial, como lo tenía que ser, porque ganaba en las encuestas y tenía el respaldo de la mayoría de los congresistas, ellas (las generalas) lo hubieran apoyado. Le dije a Uribe que le ayudaría con la respuesta para que no tuviera ningún yerro. Me anticipé a las respuestas: ellas no lo hubieran apoyado”.

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Foto: Semana

Dijo que “ellas se hubieran ido, como lo hicieron cuando ganó Paloma Valencia, quien triunfó en franca lid, porque estaba muerto nuestro verdadero candidato. Ellas, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, la abandonaron”.

Gaviria afirmó que si Miguel Uribe Turbay hubiera sido escogido el candidato oficial del partido en agosto o septiembre de 2025, “el esquema de seguridad hubiera sido más potente, más robusto, más fuerte”.

Miguel Uribe Turbay, semanas antes de su asesinato. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Eva Rey le preguntó a Gaviria si Álvaro Uribe se había equivocado por no anticipar la escogencia del candidato único del partido y respondió: “Claro, todos, el partido particularmente. Tienen que dejar fluir el liderazgo. En este caso, con Miguel Uribe Turbay, lo frenamos”.

Al final, Miguel Uribe Turbay terminó muerto.

Paloma Valencia resultó elegida la candidata única a la presidencia por el Centro Democrático, pero María Fernanda Cabal no aceptó los resultados, los puso en duda, generó controversia y se retiró del partido político, en medio de fuertes tensiones con el expresidente Álvaro Uribe.

Por su parte, Paola Holguín, más prudente, no acompañó de frente la aspiración presidencial de Paloma Valencia y en los mentideros políticos especularon que desde pronto respaldó la aspiración de Abelardo De La Espriella. Hoy es la ministra de Cultura.

Aunque Paloma Valencia buscó traer de nuevo y a su lado a Holguín y Cabal, no lo consiguió.