Exequias de Miguel Uribe Turbay: el expresidente Álvaro Uribe no asistió a la Catedral Primada, pero lo representan su hijo y su esposa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no asistió a las exequias del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, pero envió a dos representantes: su esposa, Lina Moreno de Uribe, y su hijo, Jerónimo Uribe.

La ex primera dama de la Nación y su hijo se ubicaron en la segunda fila de la Catedral Primada de Bogotá, detrás de los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper, quienes llegaron acompañados de sus esposas.

Los expresidentes Andrés Pastrana e Iván Duque no se observaron en las primeras filas de la Catedral Primada, al menos durante los primeros minutos de la eucaristía.

Álvaro Uribe no pudo asistir a la ceremonia religiosa ni a la cámara ardiente en el Congreso de la República, porque está condenado en primera instancia por soborno y fraude procesal y está cobijado con medida de casa por cárcel en su finca en Rionegro, Antioquia.