Confidenciales
Exequias de Miguel Uribe Turbay: el expresidente Álvaro Uribe no asistió a la Catedral Primada, pero lo representan su hijo y su esposa
Lina Moreno de Uribe, de bajo perfil, asiste a la ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Bogotá.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez no asistió a las exequias del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, pero envió a dos representantes: su esposa, Lina Moreno de Uribe, y su hijo, Jerónimo Uribe.
La ex primera dama de la Nación y su hijo se ubicaron en la segunda fila de la Catedral Primada de Bogotá, detrás de los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper, quienes llegaron acompañados de sus esposas.
Los expresidentes Andrés Pastrana e Iván Duque no se observaron en las primeras filas de la Catedral Primada, al menos durante los primeros minutos de la eucaristía.
Álvaro Uribe no pudo asistir a la ceremonia religiosa ni a la cámara ardiente en el Congreso de la República, porque está condenado en primera instancia por soborno y fraude procesal y está cobijado con medida de casa por cárcel en su finca en Rionegro, Antioquia.
Sin embargo, envió un sentido discurso que fue leído durante la cámara ardiente, en el Congreso, por el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo. En las líneas, el expresidente se mostró conmovido y entristecido por lo ocurrido con Uribe Turbay, a quien describió con varios elogios.