El denominado Gabinete por la Vida, que lidera el expresidente Gustavo Petro y que componen distintos líderes de la izquierda en el país, expresó su inconformidad con la decisión de solicitarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que evalúe la economía colombiana.

Ministerio de Hacienda pidió al FMI iniciar la evaluación de la economía colombiana, conocida como Artículo IV

“Colombia no necesita entregarse al FMI para financiar el presupuesto de 2027. Necesita voluntad política para cobrarle más a quien más tiene, y dejar de usar al pueblo como garantía de la deuda de los más ricos. Acudir al FMI no es una necesidad técnica, es una decisión política de un Gobierno que prefiere endeudar a la nación antes que tocar privilegios fiscales de las élites, como lo ha denunciado el expresidente Gustavo Petro”, dijeron desde ese grupo político.

Asimismo, dijeron que la experiencia del país con los créditos del FMI para ellos no ha sido la mejor. Consideran que la línea de crédito flexible que utilizó el expresidente Iván Duque en medio de la pandemia por el covid-19 dejó una deuda por 5.600 millones de dólares, unos 22 billones de pesos, que según ellos tuvo que pagarse en tres años en el gobierno de Petro.

En cambio, consideran que debería tramitarse una reforma tributaria “progresiva, soberana y justa” que cierre el déficit fiscal con recursos internos y evite la deuda externa.

Desde la izquierda le respondieron al presidente Abelardo De La Espriella luego de que el mandatario acusara al gobierno de Petro de haber tomado, supuestamente, recursos del Estado. Dijeron que se trata de una estrategia para crear un manto de duda.

“Es falso que la economía colombiana se encuentre en crisis. El gobierno del cambio entregó un balance macroeconómico responsable y verificable. Tenemos en los últimos cuatro años un crecimiento sostenido en la economía, una inflación reducida del 13,5 al 6 %, el desempleo más bajo de los últimos 30 años y una reducción de la pobreza a los mínimos históricos de este siglo”, reclamaron.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, y el líder de la oposición y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lideran el Gabinete por la vida. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Dijeron también que no consideran que la única solución sea la intervención del FMI y el incremento de la deuda del país, que consideran que llegaría a máximos históricos.

El Ministerio de Hacienda anunció que solicitó el inicio de la llamada misión del FMI, en la que un equipo técnico llegará al país para revisar el estado de la economía.

En la evaluación se aclara que se hará de manera neutral y que medirá estos indicadores en materia macroeconómica para dar una visión independiente que ayude al país a plantear las estrategias necesarias para el manejo de los recursos públicos.