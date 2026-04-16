El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves el restablecimiento formal de sus relaciones con Venezuela, interrumpidas desde marzo de 2019, en un paso que abre la puerta a la reinserción del país en el sistema financiero internacional tras años de aislamiento.

“Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI y, en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció hoy que el FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

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El anuncio se produjo este jueves 16 de abril. La reactivación de los vínculos ocurre después de un período de interrupción iniciado en marzo de 2019, cuando la institución suspendió el contacto con el país debido a la falta de consenso internacional sobre el reconocimiento de su legitimidad gubernamental.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: AP

Venezuela es miembro del organismo desde 1946, pero las relaciones habían quedado en suspenso cuando el Fondo reconoció a la oposición como gobierno legítimo, en el contexto del conflicto político que enfrentó al régimen chavista con Juan Guaidó.

El anuncio se produce en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, celebradas en Washington entre el 13 y el 19 de abril, y en un momento de acercamiento acelerado entre Caracas y Washington. Estados Unidos derrocó y detuvo al dictador venezolano Nicolás Maduro en enero, y posteriormente reconoció a Rodríguez como líder legítima de Venezuela en marzo, decisión que fue confirmada en algunos procesos judiciales estadounidenses.

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Estados Unidos es el mayor accionista del FMI, con aproximadamente el 16% del poder de voto.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Foto: AFP

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había respaldado días antes la reincorporación de Venezuela al organismo. “El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela y que parezca una economía normal”, afirmó durante un foro celebrado en el marco de las reuniones de primavera. Sobre Venezuela, aseguró que el país “está volviendo a una buena trayectoria”.

En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció el levantamiento de sanciones contra el Banco Central de Venezuela y otras tres instituciones bancarias públicas, medida formalizada bajo la Licencia General 57 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que autorizó operaciones bancarias y servicios financieros con esas entidades.

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La flexibilización de sanciones se inscribe en un proceso de normalización más amplio: en las últimas semanas, OFAC otorgó licencias ampliadas para el comercio petrolero con PDVSA, autorizó la venta de oro venezolano en Estados Unidos y Chevron firmó un acuerdo para expandir su producción en la Faja del Orinoco.