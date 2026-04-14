El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este martes, 14 de abril, que levanta las sanciones contra el Banco Central Venezolano, así como a otras tres entidades bancarias del país.

Washington autoriza las transacciones y “servicios financieros” con el banco central, así como con el Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, de acuerdo a la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés).

OFAC issued two new licenses regarding Venezuela:



1. A broad authorization for the Central Bank, Banco de Venezuela, and other financial institutions.



This license could be the first step toward expediting the allocation of dollars in the exchange market. pic.twitter.com/DjIVybxS4c — Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) April 14, 2026

La medida fue divulgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), entidad adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de aplicar sanciones económicas y comerciales; esta señaló que esta disposición habilita la provisión de servicios a instituciones como el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

De acuerdo con lo dispuesto, esta autorización permite retomar actividades financieras habituales, como el envío de recursos y la gestión de cuentas institucionales, lo que podría contribuir a una reincorporación parcial del país al sistema financiero global.

Asimismo, las licencias contemplan la posibilidad de celebrar acuerdos condicionados con Venezuela. Sin embargo, su materialización definitiva dependerá de nuevas aprobaciones por parte de las autoridades estadounidenses, lo que garantiza la permanencia de controles sobre dichas operaciones.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

Por otro lado, las medidas establecen limitaciones específicas: se excluyen las operaciones con criptoactivos, los pagos o transacciones vinculadas al oro y cualquier negociación que involucre a naciones sancionadas como Rusia, Irán o China, en concordancia con las disposiciones vigentes del Departamento del Tesoro estadounidense.

“Salvo lo dispuesto en el párrafo (c) de esta licencia general, todas las transacciones que involucren al Gobierno de Venezuela que, de otro modo, estarían prohibidas por la Orden Ejecutiva 13884 y que sean necesarias para las actividades descritas en el párrafo (a) de esta licencia general, quedan autorizadas”, dice el comunicado.

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Como parte de estos cambios, el Departamento del Tesoro también actualizó su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), eliminando las sanciones personales contra Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, en una medida que se alinea con el actual enfoque de política exterior de Washington.

En este contexto, las nuevas licencias se integran a un conjunto de decisiones adoptadas a lo largo de 2026 orientadas a flexibilizar parcialmente las sanciones impuestas a Venezuela, especialmente en áreas clave como la energía y las finanzas, sin que ello represente un levantamiento completo del régimen de restricciones.

El departamento del Tesoro emitió un comunicado en las últimas horas. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

A cambio, el gobierno de Rodríguez ha promovido cambios significativos en el sector de hidrocarburos, el gran objetivo del gobierno de Donald Trump.

La gran mayoría de licencias generales de la Ofac respecto a Venezuela de los últimos tres meses están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera a multinacionales extranjeras.