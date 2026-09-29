Andrés Forero cuestionó aumento de personal en el San Juan de Dios, que pasó de 39 a 76 funcionarios, antes del final del gobierno de Gustavo Petro

Una nueva controversia se abrió alrededor del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil. El senador Andrés Forero cuestionó el crecimiento de la planta de personal de la institución y puso bajo la lupa decisiones adoptadas durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo al frente del Ministerio de Salud.

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A través de una publicación en su cuenta de X, Forero aseguró que, después de la segunda vuelta presidencial, Jaramillo habría continuado con la vinculación de personas en provisionalidad en el hospital, pese a que la institución todavía no estaría atendiendo pacientes.

El congresista señaló que la planta pasó de 39 a 76 personas y que el costo mensual asociado a ese personal supera los $478 millones.

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Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, el 21 de abril de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

La cifra aparece también en la información que el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil entregó en respuesta a un derecho de petición presentado sobre su funcionamiento y planta de personal.

En el documento se observa que, para agosto de 2026, la entidad reportaba 76 personas vinculadas, con cargos que incluyen dirección general, direcciones administrativas, jefaturas de oficina, subdirecciones y profesionales especializados.

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Hospital San Juan de Dios Foto: Ministerio de Culturas

Entre los salarios registrados aparecen remuneraciones superiores a $20 millones para algunos cargos directivos y de más de $15 millones para varias jefaturas.

El cuestionamiento de Forero también se extiende al proceso de evaluación médica ocupacional requerido para quienes ingresan a la entidad. Según la respuesta entregada por el hospital, durante 2026 no contaba con un contrato vigente cuyo objeto comprendiera la realización y financiación de las evaluaciones médicas ocupacionales de preingreso.

Andrés Forero, presidente de la Comisión VII de Senado Foto: Congreso de la República / cortesía

Ante esa situación, la entidad indicó que solicitó a las personas seleccionadas para ocupar los empleos que adelantaran los exámenes requeridos con prestadores habilitados y asumieran voluntariamente el costo. Paralelamente, el hospital adelantó una convocatoria pública para contratar este servicio, pero el proceso fue declarado desierto.