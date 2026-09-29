Abelardo De La Espriella designó a la magistrada Cristina Lombana como la nueva secretaria de Transparencia: le dio primera orden

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció que tomó la determinación de realizar una nueva designación sobre su equipo de Gobierno.

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Se trata de la designación de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, quien será la nueva secretaria de Transparencia de la Casa de Nariño. De acuerdo con lo que expresó el jefe de Estado, asumirá el cargo una vez concluya con sus funciones en el alto tribunal.

“He designado a la magistrada Cristina Lombana como nueva Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Asumirá sus funciones una vez concluya, el próximo 8 de octubre, su periodo en la Corte Suprema de Justicia”, indicó el mandatario.

Y agregó: “Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”.

“Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad. Los recursos públicos son sagrados y se respetan”, puntualizó De La Espriella.

Cabe señalar que el pasado fin de semana, la Presidencia de la República confirmó que el Gobierno nacional sigue avanzando en la conformación de los equipos directivos que asumirán responsabilidades en distintas entidades del Estado.

Inclusive, desde la entidad aseguraron que el presidente Abelardo De La Espriella adelantó el domingo 27 de septiembre una extensa jornada de trabajo a lo largo de todo el día, con el objetivo de revisar perfiles, evaluar hojas de vida y avanzar en la definición de esos nuevos funcionarios que llegarán al equipo de Gobierno.

“El presidente no descansa en la tarea de consolidar un equipo de Gobierno capaz de ejecutar, producir resultados y cumplirles a los colombianos”, señalaron desde Casa de Nariño.

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Ese día se analizaron la experiencia, trayectoria y capacidades de los candidatos, ya que la instrucción del jefe de Estado es que cada designación responda a criterios de idoneidad, capacidad de ejecución, transparencia y compromiso.