Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud, fue citado a audiencia de conciliación en el caso del menor Kevin Acosta

Para el próximo lunes 14 de septiembre fue citado el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a una audiencia de conciliación en la Fiscalía General en medio de la indagación que se adelanta por el delito de revelación de secreto en medio del caso del menor Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció el 13 de febrero de 2026 esperando un tratamiento médico para la hemofilia.

Habla el oncólogo que atendió por última vez al niño Kevin Acosta, muerto por hemofilia porque la Nueva EPS le negó medicamentos: La Fiscalía lo investiga; él cree que es un error

En la citación, se señala que con el “propósito de buscar una solución pacífica a los conflictos” y teniendo en cuenta que el delito investigado entra en la categoría de “conciliación”.

Por estos mismos hechos, la Fiscalía General le pidió el pasado 6 de agosto a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar al expresidente Gustavo Petro.

En desarrollo...