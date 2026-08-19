El mensaje que Abelardo De La Espriella le dio a funcionarios de la Fiscalía y que desató aplausos y gritos: “En el corazón”

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en las últimas horas en la Fiscalía General de la Nación para entregar El libro de la verdad, en el que se habla de supuestos actos de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.

En medio de esta visita, el jefe de Estado también aprovechó para darle un mensaje a los funcionarios de la institución, quienes salieron a saludarlo.

“Quiero que sepan una cosa: gran parte de lo que soy se lo debo a esta institución porque aquí me hice”, señaló.

De La Espriella aseguró que a la Fiscalía y a la justicia en general la lleva en su corazón. “Siempre van a contar con mi respeto y mi apoyo”, dijo.

Tras esto, varios de los trabajadores que estaban grabando comenzaron a aplaudir y a arengar al presidente, que finalmente se subió a la camioneta y abandonó el sitio.