Rosalín Orozco Becerra fue nombrada como la nueva subdirectora general del Dapre en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Andrés Ríos, nombró este martes a Rosalín Orozco Becerra como nueva subdirectora general mediante el Decreto 1248 de 2026.

La manada del Tigre: este es el equipo con el que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia

Rosalin Orozco Becerra. Foto: Dapre

Orozco Becerra es oriunda de Villanueva, La Guajira, y es abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia. Es especialista en derecho penal y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado.

Su trayectoria incluye cargos en la Rama Judicial y la Fiscalía, además de experiencia como docente universitaria en la Universidad del Rosario y la Universidad Católica. También ha ocupado posiciones de asesoría jurídica en diferentes entidades del Estado.

Abelardo De La Espriella y casos de corrupción. Foto: Presidencia

Entre sus antecedentes se encuentra su trabajo como asesora jurídica del entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, del excontralor general Carlos Felipe Córdoba y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Más recientemente, Orozco Becerra se desempeñó como gerente en la Contraloría de Bogotá, antes de llegar al segundo cargo en importancia dentro de la estructura administrativa de la Presidencia.

Carlos Andrés Ríos, gerente de la campaña de Abelardo De La Espriella Foto: Suministrada a Semana API

De acuerdo con el decreto, la nueva funcionaria ocupará el empleo de subdirectora general, código 1130, de la Subdirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

El acto administrativo también señala que el nombramiento se realiza a partir de su fecha de expedición y deroga el Decreto 1141 del 10 de agosto de 2026, mediante el cual se había realizado el nombramiento anterior para el cargo.