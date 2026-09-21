Así sería la nueva moneda que prepara el Gobierno de Abelardo De La Espriella para actos protocolarios

Una nueva pieza podría incorporarse a los elementos utilizados por la Presidencia de la República en sus actividades oficiales. El Gobierno de Abelardo De La Espriella inició el proceso para conocer cuánto costaría fabricar una moneda protocolaria con un diseño relacionado con la actual administración.

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De acuerdo con los documentos del proceso, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicó una invitación a cotizar con el propósito de realizar el respectivo estudio de mercado. Esto significa que, por ahora, no se ha fijado el precio de las monedas ni se trata de una compra ya adjudicada.

La solicitud contempla inicialmente un mínimo de 100 unidades, cada una con su respectivo estuche. Las monedas tendrían 60 milímetros de diámetro, cinco milímetros de grosor y podrían ser elaboradas en zamak centrifugado o bronce troquelado en 3D.

El particular diseño de la moneda

Uno de los detalles centrales será su acabado en baño de oro antiguo, pero las especificaciones revelan otros elementos particulares que identificarían la pieza con el actual Gobierno.

En una de sus caras estará representada la fachada de la Casa de Nariño junto a la bandera de Colombia. Sobre ella aparecerá la cabeza de un tigre en relieve, con detalles en naranja, negro y blanco, además de ojos verde esmeralda.

Debajo del animal estarán las iniciales “A.D.L.E.”, correspondientes a Abelardo de la Espriella. A los costados aparecerán dos columnas con los años 2026 y 2030, mientras que en la parte superior se podrá leer la frase “Honor y lealtad”.

Según la descripción técnica, el tigre fue incluido como símbolo de “fuerza, agilidad y vigilancia”. La pieza también llevará la inscripción de la Jefatura para la Protección Presidencial.

Moneda Protocolaria Foto: Documento presidencia

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Así será la otra cara

En laparte de atrás tendrá elementos vinculados directamente con la seguridad presidencial. El diseño incluye a un operador de protección táctica con casco, gafas y chaleco, identificado con las siglas GOES; en el centro aparecerá un casco espartano y, al otro extremo, estará representada una agente de protección ejecutiva.

En esta cara también figurará el nombre de Carlos Andrés Caicedo, jefe para la Protección Presidencial, junto con otros detalles institucionales establecidos dentro de las especificaciones.

La petición a cotizar y sobre la propuesta estuvo a cargo del Departamento Administrativo. Foto: Presidencia

La finalidad de estas piezas será servir como monedas protocolarias durante las actividades que adelante el presidente de la República en su condición de jefe de Estado.

Por ahora, Presidencia se encuentra determinando los precios que ofrece el mercado. De acuerdo con el cronograma incluido en la invitación, los interesados podrán presentar sus cotizaciones y, una vez se defina eventualmente la contratación, el plazo previsto para la ejecución sería de un mes, sin superar el 31 de diciembre de 2026.

Este tipo de monedas, además, no es exclusivo del Gobierno de De la Espriella. Administraciones anteriores también han recurrido a piezas protocolarias para actividades de Presidencia, aunque con diseños y elementos representativos diferentes.