Agmeth Escaf se despacha contra Nicolás Petro y exige disculpas públicas: “Limpiarse sus pezuñas con mi nombre”

El expresentador de Caracol y senador de la República, Agmeth Escaf, publicó un extenso pronunciamiento a través de su cuenta oficial en la red social X, en el que rompió el silencio sobre las acusaciones, rencillas internas y cuestionamientos políticos que ha enfrentado durante los últimos cinco años.

En su mensaje, el congresista señaló directamente al hijo del expresidente de la República Nicolás Petro Burgos, de haber afectado su reputación en medio del entramado judicial y mediático surgido tras su amistad con Day Vásquez, y confirmó que, a la fecha, no ha recibido disculpas de la familia.

De acuerdo con lo expresado por Escaf, las presiones y descalificaciones en su contra comenzaron en 2021, momento en que aceptó la invitación de Gustavo Petro para sumarse a la colectividad Colombia Humana y encabezar la lista a la Cámara de Representantes por el Atlántico dentro del Pacto Histórico.

Según expone el congresista, desde la etapa de precampaña fue objeto de ataques sistemáticos procedentes del propio sector político.

El punto central del pronunciamiento del congresista barranquillero radicó en las repercusiones del escándalo que involucró a Nicolás Petro Burgos y a su expareja, Day Vásquez.

Escaf sostuvo que la relación de amistad que mantenía con Vásquez, a quien respaldó públicamente en el proceso de separación, lo convirtió en objetivo de acusaciones por parte del hijo del jefe de Estado.

Según la versión del representante, Petro Burgos utilizó su nombre dentro del litigio y la confrontación mediática con el propósito de atenuar su propia situación y en represalia por dicho vínculo de amistad.

“Nicolás decidió limpiarse sus pezuñas con mi nombre acusándome, para salvarse (y también por venganza por mi amistad con Days), de actos que nunca pasaron”, aseveró el congresista en la red social.

He tratado de guardar silencio para no darle poder a quienes me quieren hacer daño, pero ya estuvo bueno.



En los últimos cinco años me han acusado de absolutamente todo lo imaginable e inimaginable, desde que le acepté a @petrogustavo ser parte de Colombia Humana y encabezar la… — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) September 21, 2026

Frente a estas acusaciones, Escaf subrayó que la Corte Suprema de Justicia adelantó las verificaciones e investigaciones correspondientes sobre el material probatorio y las versiones presentadas, concluyendo que no existían elementos de juicio o evidencias que lo vincularan con irregularidades o conductas al margen de la ley.

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A pesar del resultado de las instancias judiciales, el representante enfatizó que las repercusiones mediáticas originaron un impacto negativo persistente en su trayectoria política y personal.

Mediante una analogía, expresó que “cuando la leche se derrama, es imposible recogerla toda”, aludiendo a la dificultad de restaurar plenamente la imagen pública tras señalamientos de esta índole.

Finalmente, Escaf puntualizó que hasta el momento no ha recibido ninguna retractación o disculpa por parte de Nicolás Petro ni de los integrantes de la familia, gesto que sostuvo continuar esperando.