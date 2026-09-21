Iván Cepeda se refirió nuevamente a los preparativos de marchas en el país: compartió un video

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, volvió este lunes, 21 de septiembre, a hablar de preparativos para marchas en el país.

“Comienza a prepararse la gran movilización social. La gente hará respetar sus derechos”, dijo puntualmente Cepeda a través de su cuenta en X.

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Junto a su mensaje en dicha red social, el congresista Cepeda compartió un video de otro usuario en X, en el que se observa una protesta frente al Ministerio de Cultura, en el centro de Bogotá.

La publicación en X de Iván Cepeda. Foto: Cuenta en X: @IvanCepedaCast

El pasado viernes, 18 de septiembre, el senador compartió otro mensaje en X en el que, precisamente, dijo que se alistan marchas en el país y que estas contarán con su respaldo.

“Comienzan a prepararse ya las movilizaciones sociales que contarán con nuestro respaldo decidido; a un mes de haber asumido el Gobierno, múltiples sectores de la población sienten severamente afectados sus derechos: los damnificados por el terremoto, el campesinado, víctimas, el magisterio, estudiantes y profesores universitarios, trabajadores públicos, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, la juventud, quienes están en procesos de reincorporación, el sector LGBTIQ+, jueces, artistas, periodistas críticos; para tan solo mencionar algunos de ellos”, dijo Cepeda el pasado viernes.

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Este mismo lunes, más temprano, también anunció una acción de tutela contra el presidente Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con el congresista, instaurará dicha tutela contra el jefe de Estado colombiano, debido a la presencia de tropas extranjeras en el país.

“Anuncio que instauraré acción de tutela en contra de Abelardo De la Espriella por haber violado mi derecho fundamental a la participación política. En mi condición de Senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional”, indicó el congresista del petrismo.