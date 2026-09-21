La Fiscalía citó a interrogatorio a los gerentes de campaña de Iván Cepeda y Carolina Corcho

Hace una semana se reportó una diligencia de inspección judicial en la sede del Polo Democrático, ubicada en el norte de Bogotá, y en el marco de una investigación que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades en la campaña que definió el candidato del Pacto Histórico a la Presidencia de la República.

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Luego de la inspección y de los elementos de prueba recaudados en esa diligencia, la Fiscalía tomó la determinación de citar a diligencias de interrogatorio a los gerentes de campaña de Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho, los dos contendientes electorales que buscaban definir el candidato del Pacto Histórico.

“La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio de indiciado a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía a la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025″, señaló la Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación a cargo de un fiscal anticorrupción tiene como objetivo establecer la presunta responsabilidad de los gerentes de las dos campañas en los presuntos hechos irregulares en materia electoral, principalmente los gastos que fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral.

Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Foto: Catalina Olaya

“Las diligencias, que se realizarán el 23 y 24 de septiembre, hacen parte de una indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción que busca establecer si la información aportada al Consejo Nacional Electoral respecto de los gastos, créditos y aportes corresponde a la realidad financiera y contable de las campañas”, advirtió el ente acusador.

Con la inspección judicial a la sede del partido político y las diligencias de interrogatorio, la Fiscalía podría determinar, en grado de inferencia de autoría o participación, la responsabilidad que tendrían no solo los gerentes, sino quienes participaron de esa campaña electoral por la consulta que del Pacto Histórico para escoger a su candidato.

En la misma dirección contra la corrupción es donde se adelanta la investigación por violación de topes electorales en contra de la campaña Petro Presidente 2022 y donde Ricardo Roa, el entonces gerente de la campaña, encuentra con una acusación formal ante la justicia, que podría incluir nuevos señalamientos.

Iván Cepeda y Carolina Corcho. Foto: SEMANA

En este caso se advirtió que Ricardo Roa estaría buscando un acuerdo con la Fiscalía no solo para aceptar cargos, sino para terminar de manera anticipada ese proceso y evitar que surja una nueva investigación por financiación ilegal de campañas.