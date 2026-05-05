Gustavo Bolívar les hace pedido a los trabajadores para las elecciones 2026: “La pereza de un día”

El exsenador Gustavo Bolívar aprovechó su cuenta de X para enviarle un mensaje a todo el país de cara a las elecciones 2026 y desató reacciones.

Gustavo Bolívar señaló el supuesto error por el que Paloma Valencia no ganará las elecciones: “Sepultó su candidatura”.

El excongresista, quien es muy cercano al presidente Gustavo Petro, le pidió a las personas salir a las calles para conseguir apoyo, ya que, de lo contrario, advirtió que la derecha volvería al poder.

“Trabajadores de Colombia, no se muevan a conseguir un voto más en 1.ª vuelta y miren cómo el uribismo pulverizará el salario mínimo y acabará con extras y dominicales”, manifestó.

En el mensaje, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social agregó: "La pereza de un día les costará el bienestar de cuatro o más años porque ellos sí saben quedarse en el poder con trampas".