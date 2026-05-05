Lula da Silva se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca; estos son los detalles del encuentro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el jueves en Washington, informó la Casa Blanca.

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Ambos mandatarios, que hasta ahora solo se reunieron una vez, el año pasado en Malasia, tenían previsto encontrarse en Washington a principios de año, pero la cita no se concretó.

“El encuentro del presidente (Lula) con Trump para el jueves está bien encaminado”, dijo a la AFP una fuente de la presidencia.

Presidentes de EE. UU., Donald Trump; y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Pete Marovich / Fotógrafo autónomo/Getty Images - NurPhoto / Colaborador/Getty Images

El presidente brasileño, de 80 años, y su par estadounidense, de 79, discrepan en numerosos temas como el multilateralismo, el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático.

Lula, un duro crítico de la política exterior de Trump, más recientemente por la guerra con Irán, llegaría a Washington en pleno pulso entre Estados Unidos y la república islámica por el estrecho de Ormuz, un paso por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, la agenda entre los presidentes de Brasil y Estados Unidos pasa por otros asuntos.

Washington ha expresado interés en los vastos yacimientos de tierras raras de Brasil, que tiene las segundas mayores reservas del mundo de estos elementos imprescindibles para fabricar autos eléctricos, misiles y otros usos tecnológicos.

Presidente Donald Trump junto a su homólogo brasilero Foto: AP

De su lado, Lula se dice abierto a las inversiones de Estados Unidos en el sector. Pero defiende que Brasil controle todo el proceso.

Los mandatarios también tienen una conversación pendiente sobre seguridad.

Según la prensa brasileña, es posible que Washington designe a dos poderosas facciones criminales brasileñas, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, como grupos terroristas, una denominación rechazada por el gobierno de Lula.

*Con información de AFP.