“Que se lo den pronto”: la irónica frase que lanzó un reconocido presidente a Trump que se volvió viral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha burlado de la insistente demanda de su par estadounidense, Donald Trump, de recibir el Nobel de la Paz y ha ironizado con la posibilidad de entregárselo cuanto antes para ver si se acaba otra de las muchas guerras que ha dicho que ha logrado poner fin.

“Lo que vemos todo el santo día son declaraciones, que no sé si son una broma o qué, del presidente Trump diciendo que ya acabó con ocho guerras y que aún no ha ganado el Nobel de la Paz”, dijo en forma de burla a su paso por Lisboa, donde se ha reunido con el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

🇵🇹 | Em Lisboa, Lula da Silva insulta Donald Trump ao lado do primeiro ministro de Portugal e o clima fica pesado.



Os EUA são um dos mais antigos aliados de Portugal. pic.twitter.com/R6en9AsBwX — Questiona-te (@questiona_te) April 21, 2026

“Así que es importante que le demos rápido el Premio Nobel al presidente Trump para que no haya más guerras. Ahí, el mundo va a estar en paz, más tranquilo”, ha incidido Lula da Silva en su última parada de la gira europea que le ha llevado estos días por España y Alemania antes de finalizar en Portugal.

Lula participó en un discurso durante su defensa del multilateralismo y la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas para, precisamente, tener mayor autoridad para mediar en guerras y otros conflictos.

“Históricamente, la armonía entre los Estados es la forma más eficaz de establecer relaciones más productivas”, dijo el presidente brasileño, quien en las últimas semanas ha reanudado sus críticas a Trump, tras varios meses de cierta calma después de una de las peores crisis diplomáticas con Estados Unidos.