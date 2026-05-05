Números de Walter Mercado para ganarse la lotería: un golpe de suerte para los signos este 6 de mayo

La astrología y la fortuna sorprenden nuevamente a los seguidores de Walter Mercado, reconocido astrólogo puertorriqueño. Aunque falleció en el año 2019, actualmente continúa siendo una de las figuras más importantes en cuanto al horóscopo occidental para los creyentes en las energías del universo.

Para el miércoles, 6 de mayo, sus familiares destaparon algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los 12 signos, además de los números y combinaciones de la suerte, que ayudarían a muchos a llevarse el premio mayor en juegos de azar como chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La influencia de Plutón le permitirá identificar qué batallas realmente valen la pena. La claridad emocional será clave para atraer buenas energías.

Números de suerte: 9, 18, 44.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se avecinan cambios que podrían parecer desafiantes, pero que abrirán la puerta a nuevas oportunidades. La clave estará en adaptarse y soltar viejas estructuras.

Números de suerte: 5, 22, 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Viejas ideas y creencias resurgen para ser analizadas desde otra perspectiva. Este ejercicio de introspección podría derivar en una revelación importante.

Números de suerte: 7, 14, 36.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel para los nacidos bajo este signo. Sin embargo, será un momento propicio para sanar heridas del pasado y fortalecer vínculos.

Números de suerte: 2, 16, 40.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía de Plutón le permitirá reconocer quiénes suman y quiénes restan en su vida, impulsándolo a tomar decisiones firmes.

Números de suerte: 1, 20, 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Este signo deberá revisar sus rutinas y hábitos. Pequeños cambios en la forma de organizar su tiempo podrían generar grandes resultados a futuro.

Números de suerte: 4, 19, 28.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La creatividad de Libra estará en su punto más alto. Será un momento ideal para retomar proyectos o pasiones que habían quedado en pausa.

Números de suerte: 6, 24, 39.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Viejos asuntos familiares o emocionales saldrán a la superficie para ser resueltos, permitiéndole recuperar su poder personal.

Números de suerte: 8, 17, 42.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La autenticidad será el motor de Sagitario en este periodo. Expresar lo que siente le permitirá liberarse de cargas mentales y avanzar con mayor ligereza.

Números de suerte: 3, 12, 30.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será una etapa para replantear su relación con el dinero y abrirse a nuevas formas de generar estabilidad.

Números de suerte: 10, 25, 34.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Este signo vivirá un proceso de transformación interna. La redefinición de su identidad lo llevará a tomar decisiones importantes que impactarán su futuro cercano.

Números de suerte: 11, 21, 38.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Señales y corazonadas podrían guiarlo hacia decisiones acertadas, especialmente en temas emocionales y personales.

Números de suerte: 13, 26, 41.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.