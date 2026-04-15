Corte suprema de Brasil ordena investigar al hijo del expresidente Bolsonaro por supuesta “calumnia” contra Lula

La Corte Suprema de Brasil ordenó abrir una investigación contra el senador Flávio Bolsonaro, principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, por una publicación en redes sociales en la que vinculó al mandatario con el narcotráfico y Nicolás Maduro.

El senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, denunció la decisión como “un claro intento de restringir la libertad de expresión”.

Según un documento obtenido el miércoles por AFP, el juez Alexandre de Moraes ordenó a la Policía Federal investigar si el senador cometió el delito de “calumnia” contra Lula en una publicación realizada el 3 de enero en X, tras la operación militar estadounidense en Caracas que condujo a la caída del expresidente venezolano.

En esa publicación, Flávio Bolsonaro asoció una imagen de Lula con la de Maduro.

Flavio Bolsonaro, senador brasileño. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, la acompañó del texto “Lula será delatado”, y lo vinculó con el “tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, fraudes electorales”.

Moraes ordenó “el inicio de una indagación contra Flávio Nantes Bolsonaro, para investigar la supuesta práctica del delito de calumnia”, prevista en el Código Penal brasileño.

Científica brasileña es acusada de robar presuntamente 24 muestras de virus y poner en riesgo la salud pública

El Ministerio de Justicia solicitó la apertura de las averiguaciones y la Fiscalía General la avaló, al considerar que la publicación atribuía “falsamente, de manera pública y vejatoria, hechos delictivos al presidente de la República”.

El juez dio 60 días a la Policía Federal para realizar las diligencias iniciales.

Por su parte, Flávio Bolsonaro señaló en un comunicado que no cederá “ante la intimidación ni ante el uso del aparato policial y judicial para silenciar a la oposición”.

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente de Brasil Foto: GETTY IMAGES

“El gobierno de Lula debe dar explicaciones sobre sus relaciones con la dictadura venezolana, y ninguna presión impedirá nuestro deber constitucional de vigilar y defender las libertades fundamentales de los brasileños”, agregó.

Senador de 44 años, Bolsonaro emergió como la principal figura de la derecha brasileña tras ser designado heredero político por su padre desde la cárcel. El expresidente de ultra derecha—2019-2022—cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Avión aterriza de emergencia en Brasil tras explosión en uno de sus motores

La corte suprema lo condenó en septiembre tras hallarlo culpable de conspirar para mantenerse en el poder “de forma autoritaria” después de su derrota ante Lula en 2022.

El exmandatario cumple su condena en prisión domiciliaria en Brasilia, tras una decisión judicial que lo eximió temporalmente de regresar a la cárcel por razones de salud.

Según el último sondeo de Genial/Quaest divulgado este miércoles, Flávio y Lula figuran en empate técnico en una eventual segunda vuelta en los comicios de octubre, con 42% de intención de voto para el primero y 40% para Lula.

*Con información de AFP.