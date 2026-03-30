Avión aterriza de emergencia en Brasil tras explosión en uno de sus motores

Un avión de la aerolínea estadounidense Delta Air Lines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en São Paulo, Brasil, después de que uno de sus motores registrara una explosión poco después del despegue. El incidente generó momentos de tensión entre los pasajeros, aunque finalmente no se reportaron personas heridas.

La aeronave había partido desde el aeropuerto internacional de São Paulo-Guarulhos con destino a Atlanta, en Estados Unidos. Sin embargo, poco después de iniciar el ascenso se presentó una falla en uno de los motores, lo que obligó a la tripulación a interrumpir el vuelo y regresar al mismo aeropuerto.

La ruta entre São Paulo y Atlanta es una de las conexiones aéreas más importantes entre Sudamérica y Estados Unidos. Este trayecto suele durar aproximadamente entre nueve y diez horas de vuelo, dependiendo de las condiciones climáticas y del tráfico aéreo.

Videos grabados por algunos viajeros y difundidos posteriormente en redes sociales muestran cómo del ala del avión salían llamas y chispas, lo que provocó pánico entre los ocupantes del vuelo. En las imágenes también se escuchan gritos dentro de la cabina mientras la aeronave intentaba estabilizarse.

Durante la emergencia, el control de tráfico aéreo alertó a los pilotos sobre lo que se observaba desde tierra. “Delta 104, tiene fuego en su ala”, se escucha en audios divulgados por portales especializados en aviación.

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El avión logró aterrizar nuevamente en el aeropuerto de Guarulhos pocos minutos después del despegue. En la pista ya se encontraban equipos de emergencia preparados para atender cualquier eventualidad, siguiendo los protocolos habituales para este tipo de incidentes en aeropuertos internacionales.

La situación fue controlada sin que se registraran heridos, lo que permitió manejar la emergencia sin mayores consecuencias para los viajeros ni la tripulación.

Delta Air Lines informó posteriormente que el incidente estuvo relacionado con un problema mecánico en uno de los motores. La compañía aseguró que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación es su principal prioridad y señaló que se iniciaron los procedimientos para atender a los viajeros afectados.

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“La seguridad de nuestros clientes y tripulación es nuestra máxima prioridad. Pedimos disculpas a nuestros clientes por este retraso en sus viajes”, señaló la aerolínea.

Las autoridades y técnicos especializados deberán analizar ahora las causas del fallo para determinar qué provocó la emergencia durante el despegue y establecer las medidas correspondientes para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.