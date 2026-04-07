Las autoridades de Brasil confirmaron la detención de la doctora Soledad Palameta Miller, investigada por la presunta sustracción de 24 muestras de virus de alta contagiosidad.

El incidente se registró en los laboratorios de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo, en un periodo comprendido entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026.

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De acuerdo con las indagaciones preliminares, Palameta habría actuado en coordinación con su pareja, el veterinario Michael Edward Miller. Cámaras de seguridad del complejo académico registraron el ingreso de ambos a las áreas de resguardo de cepas en horarios no autorizados para el personal investigador.

La hipótesis principal señala que el material fue trasladado bajo condiciones de congelación hacia neveras ubicadas en la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la misma institución.

Protocolos de seguridad y riesgos sanitarios

El informe de las autoridades sanitarias brasileñas determinó que las muestras recuperadas se encontraban en condiciones óptimas de conservación. Se estableció que, debido al manejo técnico del material, la salud pública no estuvo comprometida durante el traslado.

No obstante, se mantienen bajo análisis otros ingresos de la acusada a laboratorios adicionales reportados a finales de marzo de 2026.

Alerta biológica en San Pablo: investigan desvío de muestras de dengue y coronavirus Foto: Captura de pantalla X @AlertaMundoNews

Debido a la naturaleza del material biológico extraído, las autoridades activaron el Nivel de Bioseguridad 3, según la escala de riesgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El inventario de los elementos obtenidos de manera irregular incluye muestras de dengue, zika, chikunguña, Epstein-Barr, herpes, coronavirus y variantes de influenza como H1N1 y H3N9.

Vínculos corporativos bajo inspección

La línea de investigación actual se centra en determinar el destino final del material que aún no ha sido localizado. Las autoridades judiciales han puesto el foco en la empresa Agrotrix Brasil LTDA, propiedad de la pareja implicada.

Dicha entidad, fundada en mayo de 2025, se dedica a la investigación digital en servicios de salud, aprovechando las especialidades profesionales de los sospechosos.

La policía técnica busca establecer si la fundación de Agrotrix Brasil LTDA guarda relación con una posible red de comercialización de material biológico obtenido de forma irregular. Hasta el momento, el proceso judicial continúa para esclarecer si existieron fines comerciales tras la vulneración de los protocolos de seguridad de la Unicamp y determinar el paradero de la totalidad de las cepas extraídas del inventario universitario.