El envejecimiento y la presencia de enfermedades crónicas incrementan el riesgo de infecciones respiratorias graves en adultos mayores, especialmente por el debilitamiento del sistema inmunológico.

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Comorbilidades y riesgo de infecciones en mayores de 60 años

Según la Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, los adultos mayores son el grupo con mayor probabilidad de presentar enfermedades subyacentes.

Esto explica por qué la mayoría de las muertes asociadas a virus respiratorios ocurre en personas mayores de 65 años. Este riesgo aumenta de forma progresiva con la edad.

En este contexto, el buen funcionamiento del sistema inmunológico resulta esencial para la supervivencia, ya que a lo largo de la vida el organismo está expuesto de manera constante a microorganismos patógenos capaces de afectar la salud.

Sin embargo, con el envejecimiento se produce un deterioro natural de los sistemas del cuerpo, incluido el inmunológico, que pierde eficacia para responder frente a infecciones, aumentando la vulnerabilidad a enfermedades y complicaciones graves.

A este fenómeno se suma la presencia de comorbilidades frecuentes en la vejez, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la insuficiencia cardíaca, la diabetes y la obesidad, las cuales incrementan de manera significativa el riesgo y la severidad de infecciones respiratorias.

Esto incluye virus como el covid19, la influenza y el virus respiratorio sincitial (VRS), así como bacterias como el neumococo.

EPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca y obesidad aumentan el riesgo de complicaciones en adultos mayores. Foto: Getty Images

Inmunosenescencia en adultos mayores con enfermedades crónicas

La médica infectóloga Shirley Vanessa Correa Forero, miembro del comité de vacunación de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), explica que, en los adultos mayores, especialmente en aquellos frágiles o con enfermedades crónicas, ocurre un proceso conocido como inmunosenescencia.

En el caso de la EPOC, esta enfermedad se asocia con múltiples comorbilidades cuya frecuencia aumenta con la edad, afectando la calidad de vida y reduciendo la expectativa de vida.

Además, las personas con EPOC tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de desarrollar neumonía adquirida en la comunidad en comparación con adultos sanos, y cerca del 70 % de sus exacerbaciones tienen origen infeccioso, principalmente viral en un 30 % de los casos.

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La diabetes aumenta el riesgo de neumonía y hospitalización, especialmente con mal control de la glucosa.

La insuficiencia cardíaca es una causa frecuente de hospitalización en adultos mayores, y las infecciones respiratorias están implicadas en cerca del 11 % de sus descompensaciones.

La obesidad también incrementa el riesgo de infecciones respiratorias graves como influenza, neumonía y covid19, además de complicaciones que pueden requerir UCI o ventilación mecánica.

En conjunto, estas condiciones pueden agravar la respuesta inflamatoria del organismo y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares severas e incluso mortales.

Especialista advierten que la circulación activa de virus respiratorios representa un alto riesgo para mayores de 60 años con comorbilidades, debido al debilitamiento de su sistema inmunológico.

En este contexto, la vacunación se convierte en la medida clave de prevención, ya que ayuda a reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización, muerte y también la transmisión a otras personas.