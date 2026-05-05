Designan Fiscalía Especializada para el caso de la extraña muerte de la Comandante de Providencia Jenyffer Marciales

La Justicia Penal Militar confirmó que para el caso de la comandante de la Policía de Providencia, Jenyffer Marciales, fue designada una Fiscalía Especializada.

La autoridad en lo militar y policial indicó: “Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la señorita Subteniente Jenyffer Alexandra Marciales Londoño en las instalaciones de la Estación de Policía Providencia, esta Fiscalía activó de inmediato los protocolos de investigación correspondientes”.

Justicia Penal Militar sobre caso de Comandante de Policía de Providencia. Foto: JPM

Añadió la Justicia Penal Militar que “en la indagación se viene recolectando elementos materiales probatorios y evidencia física pertinente para el esclarecimiento de los hechos y las circunstancias que los antecedieron”.

El caso de la subteniente ha generado conmoción en el país porque su muerte se da en medio de denuncias de acoso laboral que había hecho la uniformada.

Por esta razón los familiares de Marciales le pidieron a las autoridades competentes que hagan investigaciones profundas para evaluar si su fallecimiento estuvo relacionado con lo que venía reportando.

La Comandante de Policía de Providencia fue encontrada muerta por disparo de arma de fuego. Con la indagación se busca determinar si se trató de un suicidio o hubo causas externas.