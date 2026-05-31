“¿Están montando la estrategia para desconocer los resultados?”, le pregunta María Fernanda Cabal a Iván Cepeda

Avanzan en Colombia las elecciones presidenciales. En medio de la expectativa por los resultados, el candidato presidencial Iván Cepeda entregó unas breves declaraciones que, al parecer, no cayeron bien en la senadora María Fernanda Cabal.

Elecciones Colombia 2026 EN VIVO | ¿A qué hora se saben los resultados de la votación?

“Tenemos puestos de mando unificado en distintas partes del país y, que una vez se cierre la votación, vamos a poner en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados, para que muy pronto esta tarde sepamos cómo se desarrolló de manera prospectiva la votación en todo el país. Así que invitamos hoy a honrar al pueblo colombiano, a honrar la democracia...”, dijo Cepeda esta mañana de domingo 31 de mayo.

Tras lo anterior, la congresista Cabal compartió en su cuenta en X el siguiente mensaje.

“¿Será que la @Registraduria y la @PGN_COL no tendrán nada que decir? ¿Con qué plata armaron una ‘Registraduría’ paralela? ¿Están montando la estrategia para desconocer los resultados?”, cuestionó Cabal esta tarde de domingo.