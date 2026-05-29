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María Fernanda Cabal lanza duro mensaje: “Malvada como todos ellos”

La congresista del Centro Democrático se despachó a través de su cuenta en X.

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Redacción Confidenciales
29 de mayo de 2026 a las 11:51 a. m.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En las últimas horas se reportó la captura de una presunta integrante de ELN que estaría vinculada al atentado con explosivos contra el batallón Bolívar en Tunja, en hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025.

Se trata de alias Francisca o la Churca, quien fue capturada por el Ejército Nacional y la Policía en Saravena, Arauca. A esta presunta guerrillera también la señalan de coordinar operaciones logísticas para acciones terroristas en Boyacá, Arauca y Casanare.

Tras la captura de la Churca, la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó un duro mensaje a través de su cuenta en X, esta mañana de viernes, 29 de mayo.

“Malvada como todos ellos. A veces uno quisiera que hubiese pena de muerte”, dijo la congresista en la citada red social.