Abelardo De La Espriella celebra anuncio de José Raúl Mulino sobre reapertura del consulado de Panamá en Montería: “La Patria Milagro está cerca”

La relación entre Colombia y Panamá podría entrar en una nueva etapa. Este viernes 24 de julio, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció públicamente la reapertura del consulado honorario de Panamá en la capital cordobesa, una decisión que fue celebrada por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien la calificó como un paso hacia la integración regional.

El anuncio se produjo a través de la red social X. En un mensaje dirigido al mandatario colombiano, Mulino escribió: “Presidente De La Espriella, daré instrucciones para consulado en Montería. Lo reabriremos”. La declaración se dio luego de que, durante actividades de empalme y reuniones con autoridades locales, se planteara la necesidad de restablecer la representación diplomática panameña en Córdoba y fortalecer la conectividad entre ambos territorios.

Presidente electo, Abelardo De La Espriella, anuncia que Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, entrará a la Junta Directiva de Ecopetrol

La respuesta de De La Espriella no tardó en llegar. También desde X, el mandatario electo agradeció el gesto y fue más allá al proponer una agenda conjunta de integración entre ambos países. “Gracias por ese extraordinario anuncio, querido presidente Mulino. Inauguremos juntos, desde mi tierra, la frecuencia aérea entre Montería y Panamá, para conectar, como debe ser, a dos pueblos hermanos. La Patria Milagro está cerca. ¡Firme por la Patria!”, escribió.

La reapertura del consulado representa un hecho simbólico y práctico para Montería. Panamá ha mantenido históricamente una estrecha relación con la región caribe colombiana, particularmente por razones comerciales, familiares y migratorias.

Confirman que un presidente latinoamericano no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella

El consulado honorario de Panamá en Montería operó durante varios años como un puente entre ambas naciones, especialmente en una región con importantes conexiones comerciales con Centroamérica.

La eventual reapertura también se produce en un momento de renovado interés por fortalecer la conectividad aérea entre Montería y Ciudad de Panamá. La capital panameña es uno de los principales centros de conexiones del continente y una ruta directa permitiría dinamizar el turismo, facilitar los negocios y ampliar el acceso de Córdoba a mercados internacionales.

Abelardo De La Espriella reveló cinco compromisos que pondrá en marcha una vez inicie su gobierno. “No son promesas para el futuro”

No es la primera vez que José Raúl Mulino pone sus ojos sobre Montería. En mayo de 2025, el mandatario panameño visitó la ciudad para participar en la Cumbre de jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe, escenario en el que destacó la importancia de la integración regional y la cooperación entre los países del Gran Caribe.