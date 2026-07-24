Abelardo De La Espriella reveló cinco compromisos que pondrá en marcha una vez inicie su gobierno. “No son promesas para el futuro”

En el marco de la firma de la alianza con la CAF, el presidente electo reveló cinco compromisos que pondrá en marcha una vez inicie su gobierno.

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En su discurso, aseguró que su primer compromiso será “que Colombia será un país fiscalmente serio, el desorden no será una política de mi gobierno, administraremos los recursos públicos con total responsabilidad, protegeremos la regla fiscal y recuperaremos la confianza en las finanzas públicas”.

Como segundo compromiso, habló de un respeto por la propiedad privada y la regla fiscal. “Tendremos un respeto absoluto por la propiedad privada y la seguridad jurídica; las reglas de juego dejarán de cambiar según la coyuntura política; Colombia volverá a ser un país donde invertir sea una decisión segura”, dijo.

Así distribuirá los recursos la CAF. Foto: SEMANA

Como tercer compromiso, habló de un gobierno sin prejuicios. “Vamos a gobernar con base en la evidencia y no con prejuicios; la ideología no volverá a imponerse sobre la realidad, las decisiones se tomarán sobre la base de la ciencia, la técnica y los resultados”.

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En cuanto al cuarto compromiso, afirmó que será un gobierno que tendrá importantes alianzas y compromisos con el tejido empresarial colombiano.

“Este gobierno dejará de ver al empresario como adversario, el sector privado es el mayor aliado del desarrollo de la patria porque cuando la empresa prospera, el empleo crece, así que pedimos un compromiso decidido del sector empresarial”, dijo el presidente electo.

Abelardo De La Espriella en evento de la CAF. Foto: SEMANA

Finalmente, como quinto compromiso, afirmó que el país ya no se gobernará puntualmente desde Bogotá, sino que se irá a las regiones, alejándose del concepto de centralismo.

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“Colombia dejará de gobernarse desde Bogotá, el futuro se construirá desde sus regiones. Hace 140 años el país no tenía un presidente del Caribe, por eso voy a tener sede en Barranquilla y Medellín, también en Bogotá y en la sede suroccidente, donde sea menester llevar el gobierno a las regiones, el gobierno se irá a las regiones”, afirmó.

Finalmente, el presidente electo afirmó que estos compromisos se pondrán en marcha una vez inicie su gobierno, el próximo 7 de agosto.