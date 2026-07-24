Confirman que un presidente latinoamericano no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no asistirá a los actos oficiales de toma de posesión de los presidentes electos de Perú, Keiko Fujimori, y Colombia, Abelardo De La Espriella.

Lula da Silva, cercano a Gustavo Petro, se pronunció sobre Abelardo De La Espriella y su triunfo en segunda vuelta

De acuerdo con información proporcionada por fuentes del Palacio Presidencial consultadas por el diario Folha de Sao Paulo, el jefe de Estado no contempla, por ahora, realizar desplazamientos al exterior.

Asimismo, al encontrarse a pocos meses de las elecciones presidenciales, el Ejecutivo ha decidido priorizar su agenda interna, concentrando sus esfuerzos en los asuntos políticos y administrativos de Brasil.

Lula da Silva y Abelardo de La Espriellla Foto: Getty y AFP

La decisión de Luiz Inácio Lula da Silva de no asistir a estas ceremonias coincide con una nueva configuración política en Sudamérica.

Tras los triunfos electorales de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia, ambos identificados con sectores de derecha, Brasil pasa a ser el único de los principales países de la región cuyo gobierno está encabezado por un mandatario de izquierda.

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Por el momento, el siguiente evento internacional previsto en la agenda del líder del Partido de los Trabajadores sería la Asamblea General de las Naciones Unidas, programada para septiembre en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty), el canciller Mauro Vieira será el encargado de representar al jefe de Estado en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori, que se celebrará el martes 28 de julio en Lima.

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente de Brasil Foto: GETTY IMAGES

En cuanto a la posesión presidencial en Colombia, fijada para el 7 de agosto, la Cancillería brasileña todavía no ha anunciado quién encabezará la delegación oficial.

A finales del mes pasado, el presidente brasileño se pronunció tras el triunfo de De La Espriella en Colombia.

“Felicito al pueblo colombiano por el proceso democrático y soberano, expresado por su voluntad en las urnas, de la elección de su nuevo presidente Abelardo de la Espriella en las elecciones del pasado domingo”; dijo Lula.

“La amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para la superación de desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, el enfrentamiento de la pobreza y el combate al crimen organizado”, continuó diciendo el presidente de Brasil.

Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Lula se ha catalogado por su cercanía con el gobierno de Gustavo Petro, la relación entre el presidente de Brasil y el mandatario colombiano Gustavo Petro ha estado marcada por la afinidad ideológica y la cooperación regional.